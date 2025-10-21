“미사일 쏜다” 쏘다팝!…공군, 케데헌 패러디 영상 화제

대한민국 공군이 넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)를 패러디 한 영상으로 폭발적인 관심을 모으고 있다.
20일 공군은 공식 유튜브 채널에 케데헌 OST인 사자보이즈의 ‘소다팝(Soda Pop)’ 음악을 삽입한 홍보 영상을 공개했다. 길이는 단 52초지만, 강렬한 편집과 절묘한 유머 감각으로 하루 만에 54만 회 이상 조회수를 기록했다.
● 전투기 날고, 포탄 터지는 ‘쏘다팝’
영상은 공군 전투기가 비행하는 장면으로 시작한다. 이어 포탄이 터지고 미사일이 발사되는 장면이 이어지며, 후렴구 ‘쏘다팝’이 나오는 순간 폭발음이 겹쳐 들린다.
기존 가사인 ‘소다팝(Soda Pop)’에서 쏘다(발사하다)의 의미에 착안해 ‘쏘다팝(Launch pop)으로 언어유희를 담았다. ‘쏜다(발사한다)’와 ‘팝(Pop)’의 중의적 의미로 재치 있게 구성한 것이다. 영상은 이한세 중위가 편집한 것으로 전해졌다.
● “내 세금 이렇게 쓰면 좋다”… 누리꾼 찬사
이에 누리꾼들은 “내 세금이 제대로 쓰이고 있다”, “요즘 AI 영상 많은데 이건 손맛 있어서 웃기다”, “훈련 영상 재활용한 센스 대단하다”, “슬픈 일 있었는데 시원하게 웃고 간다” 등 유쾌하고 호의적인 반응을 보였다.
공군 유튜브는 지난해 3월 가수 비비의 히트곡 ‘밤양갱’을 ‘BOMB양갱’(폭탄이 터질 때 소리)으로 재해석한 홍보 영상을 선보여 화제된바 있다. 해당 영상은 조회수 270만 회를 넘겼다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0