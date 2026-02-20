[단독]위기의 K배터리…SK온 ‘희망퇴직-무급휴직’ 전격 시행

‘2025년 이전 입사자’ 대상 공지문 올려
근속연수 따라 최대 30개월치 임금 지급
트럼프 집권뒤 ‘전기차 지원 후퇴’ 여파
삼성SDI는 재원 확보 위해 자산 매각
국내 3대 배터리 기업 중 하나로 꼽히는 SK온이 희망퇴직과 무급 휴직을 실시한다. 전기차 수요 둔화 장기화로 손실이 커지자 수익성 확보에 나선 것으로 풀이된다.
20일 배터리 업계에 따르면 SK온은 이날 2025년 이전에 입사한 본사 직원을 대상으로 희망퇴직과 무급 휴직을 시행한다는 공지문을 올렸다. 근속 연수와 나이에 따라 최소 월 급여의 6개월분, 최대 30개월분을 지급할 것으로 알려졌다.
SK온이 희망퇴직을 실시하는 것은 2024년에 이어 두 번째로, 2년 만이다. SK온 관계자는 “전기차 수요 둔화가 장기화되고 있는 상황”이라며 “경영 효율을 높이고 시장 환경 변화에 대응하기 위해 조직 효율화 차원에서 추진하는 것”이라고 설명했다.
SK온은 SK그룹의 ‘전략∙재무통’인 이용욱 최고경영자(CEO)가 이끌기 시작한 지난해 말부터 체질 개선 작업에 착수했다. 이 CEO는 내부적으로 “배터리 산업이 데스 밸리로 진입할 지도 모르는 상황”이라며 “지속적인 생존 조건을 확보하고 원가 경쟁력을 강화해 연내 손익분기점을 달성하자”는 목표를 내세운 것으로 알려졌다.
주요 완성차 회사들은 트럼프 2기 행정부 이후 전기차 제품군을 정리하는 등 ‘전동화 후퇴’를 선택하고 있다. K-배터리 기업들과 완성차 회사들이 설립했던 합작법인(JV)에서 완성차 업체가 철수하거나, 장기 배터리 공급 계약을 거액의 위약금을 감수하고 종료하는 사례가 이어지고 있다.
SK온과 포드의 합작법인 ‘블루오벌SK’는 지난해 12월 블루오벌SK가 보유한 미국 테네시와 켄터키 공장을 각각 분리 운영하기로 합의하면서 합작 체제가 종료됐다. LG에너지솔루션은 스텔란티스와 세웠던 캐나다 합작법인 ‘넥스트스타 에너지’에서 스텔란티스가 보유한 지분 49%를 100달러(약 14만원)에 인수하기로 했다. 스텔란티스는 삼성SDI 합작법인 ‘스타플러스 에너지’에서 철수하는 방안도 검토했던 것으로 전해졌다.
배터리 업체들은 재무 구조 개편을 위해 알짜 자산 매각까지 추진하고 있다. 삼성SDI는 19일 공시를 통해 “투자 재원 확보와 재무 구조 개선을 위해 보유 중인 삼성디스플레이 지분 등의 매각 추진안을 이사회에 보고했다”고 밝혔다. 삼성SDI는 삼성디스플레이 지분 15.2%를 보유하고 있으며, 지난해 9월 말 기준 장부가로 10조 원을 웃돈다.
배터리업계는 최근 에너지저장장치 (ESS), 로봇 등 비전기차 수요를 적극 공략하고 있으나, 이 같은 신규 시장이 당장 전기차 수요를 대체하기는 어렵다는 게 업계 관계자들의 전망이다. 한 배터리 업체 관계자는 “당분간 K-배터리 회사들이 인력∙시설 투자 등 효율화 중심의 운영 전략을 추구할 수 밖에 없을 것”이라고 말했다.
