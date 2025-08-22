용인 오피스텔 30대女 살해 용의자, 홍천 야산서 체포

경기 용인시의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 여성을 살해한 뒤 도주한 용의자가 하루만에 경찰에 체포됐다.
22일 경기 용인서부경찰서는 살인 혐의를 받는 30대 남성 A 씨를 이날 오전 8시 56분경 강원 홍천군 야산에서 긴급체포했다고 밝혔다.
경찰은 체취견과 핸들러(동물훈련사)를 투입해 A 씨를 수색하기 시작했고, 야산에 숨어 있던 A 씨를 발견했다.
경찰은 A 씨를 강원경찰청에서 용인서부경찰서로 압송해 자세한 경위를 조사할 예정이다.
A 씨는 전날 오전 5시45분경 용인시 수지구 한 오피스텔 지하 주차장에서 지인인 30대 여성 B 씨를 미리 준비한 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 당시 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 확인 등을 통해 A 씨가 범행 후 달아난 정황을 포착했다. 이후 경찰은 A 씨를 유력 용의자로 특정한 뒤 추적해 왔다.
