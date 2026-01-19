與 ‘1인1표’ 갈등 재점화… 반청 “鄭 연임용”에 친청 “해당 행위”

鄭, 오늘 개정안 중앙위에 올릴 예정
내달 2…3일 표결∼투표시간 7배 늘려
작년 정족수 미달 ‘시간 부족 탓’ 판단
黨대변인 “당권투쟁 언행 자제” 경고… 반청 “호미로 밭 갈 걸 쇠스랑 궐기”
더불어민주당 정청래 대표가 차기 당대표 선출 시 대의원과 권리당원의 표심을 1 대 1로 조정하는 1인 1표제 재추진을 공식화하면서 당내 친청(친정청래)과 반청(반정청래) 진영의 갈등이 다시 불붙고 있다. 반청 진영이 1인 1표제 재추진 시 정 대표의 연임 문제도 함께 묻자고 요구하자 친청 측은 “조금만 더 가면 해당 행위”라고 공개 경고하고 나선 것. 반청 측은 “공산당도 아니고 막 나가자는 것”이라며 반발했다. ● 친청 “해당 행위” vs 반청 “연임 사익 챙기기”
정 대표의 ‘입’인 민주당 박수현 수석대변인은 18일 기자간담회에서 1인 1표제 재추진을 비판하는 당내 목소리를 거론하며 “당권 투쟁으로 보일 수 있는 언행과 행동은 자제돼야 한다”며 “조금 더 가면 이것이 해당 행위라고 비난받아도 할 말이 없는 상황”이라고 말했다. 이어 반청 성향 의원들을 겨냥해 “1인 1표제 약속을 지키려면 대표 연임 포기를 선언하라거나, 이번 대표 선거에서는 적용하지 말아야 한다고 윽박지르기도 한다”며 “민주주의 기본 원리마저 무시하는 처사다. 민주당원의 자격이 있는 것인지 물어보고 싶다”고 강도 높게 비판했다.
앞서 16일 민주당 비공개 최고위에서는 1인 1표제를 두고 친청과 비청 최고위원들이 충돌한 것으로 알려졌다. 특히 8월 전당대회 출마 가능성이 거론되는 김민석 국무총리와 가까운 강득구 최고위원은 “이해충돌 아니냐”며 “당원 여론조사 때 본인(정 대표)에게 바로 적용되는 문제에 대해서도 물어야 한다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다.
박 수석대변인은 1인 1표제 재추진을 두고 이른바 ‘명청대전’(이재명 대통령과 정 대표 간 갈등)으로 보는 시각에 대해선 “정 대표가 만약 연임 의지가 있다면 쾌재를 부를 것”이라며 “권리당원은 정 대표 편이라는 구조를 강화해 주는 것”이라고도 했다. 반청 측은 권리당원 지지세가 큰 정 대표가 1인 1표제를 통해 연임 기반을 닦고 2028년 총선 공천권을 행사해 당을 장악하려는 의도라고 비판하고 있는데, 이러한 주장이 오히려 정 대표의 정치적 위상을 높여주는 것이라고 반격한 것.
박 수석대변인의 공개 경고에 반청 측은 “정 대표가 당원주권주의를 참칭해 연임이란 사익을 챙기려는 것”이라고 반발했다. 반청 성향으로 분류되는 한 초선 의원은 통화에서 “당이 특정인의 사유물이 아니라면 1인 1표제 당헌 개정이 현행 지도부에 유리하게 작용하지 않는다는 걸 보여줘야 한다는 문제 제기였다”며 “호미로 밭 갈 걸 쇠스랑을 들고 궐기하는 모양새가 딱 지금 당 지도부 상황”이라고 맞받았다. 다른 재선 의원은 “1인 1표제에 반대할 수도 있지, 공산당도 아니고 (박 수석대변인의) 해당 행위 발언은 너무 과하다”고 비판했다. 강 최고위원은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 “당원 의견 수렴 과정에서 현 지도부 재출마 시 적용 여부까지 함께 묻자는 것이 어떻게 1인 1표제 반대인가”라고 적었다.
● 鄭, 당 지도부 과반 확보로 자신감
정 대표가 지난해 12월 5일 당 중앙위원회에서 정족수 28표 차로 부결된 1인 1표제를 40여 일 만에 바로 재추진하는 것은 당 지도부 과반을 확보한 것에 대한 자신감에 따른 것이란 해석이 나온다. 11일 치러진 최고위원 보궐선거에서 친청 주자인 이성윤 문정복 의원이 선출되면서 기존 정 대표가 지명한 서삼석 박지원 최고위원과 정 대표를 포함한 친청계는 지도부 9명 중 5명으로 과반을 차지하고 있다.
정 대표가 이끄는 민주당 지도부는 19일 당헌 개정안을 당무위원회에서 중앙위원회로 올리는 것을 시작으로 1인 1표제 도입 절차를 본격화할 예정이다. 22∼24일 117만 권리당원에게 1인 1표제 재추진에 대한 찬반을 물은 후 다음 달 2일 중앙위를 열어 당헌 개정안을 표결에 부치는 수순이다. 정 대표는 지난해 12월 중앙위 부결 당시 투표 시간이 4시간 30분에 그쳐 중앙위 정족수인 과반(596명 중 299명)을 못 채웠다고 보고, 이번엔 2일 오전 10시부터 3일 오후 6시까지 총 32시간으로 투표 시간을 기존보다 7배가량으로 늘리기로 했다.
