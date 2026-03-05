파주서 11톤 트럭이 청소차 들이받아…60대 운전자 사망

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 5일 10시 03분

파주시의 한 도로에서 트럭이 청소차를 추돌하는 사고가 발생했다.

5일 경찰 등에 따르면 전날 오후 2시40분경 경기 파주시 송촌동의 한 4차로에서 60대 남성 A 씨가 몰던 11t 트럭이 도로 청소작업을 하던 22t 청소차량을 뒤에서 들이받았다.

이 사고로 A 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#교통사고#청소차
김예슬 기자 seul56@donga.com
