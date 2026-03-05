본문으로 바로가기
사회
파주서 11톤 트럭이 청소차 들이받아…60대 운전자 사망
동아일보
업데이트
2026-03-05 11:06
2026년 3월 5일 11시 06분
입력
2026-03-05 10:03
2026년 3월 5일 10시 03분
김예슬 기자
파주시의 한 도로에서 트럭이 청소차를 추돌하는 사고가 발생했다.
5일 경찰 등에 따르면 전날 오후 2시40분경 경기 파주시 송촌동의 한 4차로에서 60대 남성 A 씨가 몰던 11t 트럭이 도로 청소작업을 하던 22t 청소차량을 뒤에서 들이받았다.
이 사고로 A 씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
#교통사고
#청소차
김예슬 기자 seul56@donga.com
