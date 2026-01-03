“민주당 공천헌금 의혹, DJ가 곡할 일…‘돈 거래’ 부패 카르텔”

국힘 이어 ‘범여’ 조국혁신당도 맹비난
조국 “돈 공천으로 지방자치 더렵혀,
이런 사람 ‘본전’ 뽑으려 불법 저질러”
주진우 “공천 탄원서 김현지에 전달,
뇌물과 권력형 사건엔 특검이 제격”
더불어민주당 ‘공천 헌금’ 파장이 정치권으로 확대되는 가운데 범여권으로 분류되는 조국혁신당도 이를 비판하고 나섰다. 민주당이 강선우 의원을 제명하고 김병기 전 원내대표에 대한 징계 절차에 착수하며 사태 수습에 골몰하고 있지만, 국민의힘은 이재명 대통령의 ‘성남 라인’ 최측근인 김현지 청와대 제1부속실장 연루 의혹을 제기하며 ‘특검’ 수사를 요구했다.
3일 조국 조국혁신당 대표는 페이스북에서 민주당 공천 헌금 파동에 대해 “13일간의 단식으로 지방자치를 도입하게 만든 고 김대중 대통령이 곡을 할 일”이라고 비판했다. 강 전 의원이 2022년 서울시의원 선거 공천 과정에 개입했다는 의혹을 직격한 것. 조 대표는 “이번 사건을 계기로 여야를 막론하고 ‘돈공천’은 철저히 수사되고 처벌되어야 한다”며 “수사기관의 분발을 촉구한다”라고 촉구했다.
조 대표는 “지방선거 ‘돈공천’, 근절되어야 한다. 민주주의의 기초인 지방자치의 취지를 더럽히는 짓”이라며 “공천이 당선인 지역에서는 본선에서 경쟁이 없으니, 공천을 받기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다“고 했다. 그러면서 ”이런 사람은 당선된 후에는 ‘본전’을 뽑으려 불법과 탈법을 저지른다”라고 지적했다. 실제 강 전 의원이 ‘밀었던’ 것으로 전해지는 김경 서울시의원은 단수 공천을 받아 시의원에 당선됐다.
같은 날 국민의힘 박성훈 수석대변인도 논평에서 “강선우·김병기 더불어민주당 의원을 둘러싼 공천 헌금 수수 의혹이 눈덩이처럼 커지고 있다“며 ”이번 사태의 실체적 진실을 밝히기 위해서라도 특검 도입은 불가피하다”고 밝혔다.
박 대변인은 “민주당은 ‘1억 원 수수’ 의혹을 받는 강선우 의원을 제명 조치했지만, 파문은 점입가경으로 치닫고 있다“면서 “김병기 전 원내대표를 둘러싼 공천 돈거래 의혹 역시 구체화되고 있다“고 지적했다. 그러면서 ”김 전 원내대표는 2020년 총선을 앞두고 지역구 구의원 2명으로부터 현금 3000만 원을 받았다는 의혹을 받고 있으며, 이와 관련한 탄원서엔 전달 시기와 방식까지 구체적으로 적시돼 있다”고 말했다.
이어 “더 심각한 것은 이러한 내용이 2024년 총선을 앞두고 이재명 대표에게 보고됐음에도 불구하고 묵살됐다는 의혹까지 제기되고 있다는 점”이라며 “민주당 지도부는 ‘내리는 소나기를 피하고 보자는 식’으로 강선우 의원을 제명하고, 김 의원에 대해선 윤리심판원 징계 심판을 요청했지만 당 차원의 진상 조사가 제대로 이뤄질 리 만무하다”고 지적했다.
그러면서 “‘강선우가 강선우 했다’는 1억 공천 뇌물 의혹 사건에서 국민은 민주당 공천 시스템 전체가 ‘돈거래로 움직이는 부패 카르텔’이라는 점과 이재명 대통령이 이 시스템의 최종 수혜자라는 의심을 거두지 못하고 있다”고 비판했다.
같은 당 주진우 의원은 특검 수사를 요구했다. 주 의원은 페이스북에 “민주당도 경찰도 김병기를 봐줬다”며 “뇌물과 권력형 사건 무마(의혹)에는 특검이 제격”이라고 밝혔다.
그는 “나는 어제 탄원서를 뭉갤 수 있는 사람은 이재명 대표와 김현지 보좌관밖에 없다고 지적했다”면서 “아니나 다를까, 이수진 전 의원이 ‘김현지 보좌관에게 위 탄원서가 전달된 것을 확인했다’고 폭로했다”고 말했다. 이어 “‘김병기 공천헌금 탄원서’가 김현지 보좌관에게 전달된 사실이 확인됐다”면서 “김현지 보좌관에게 접수한 탄원서가 범죄 혐의자인 김병기에게 넘어갔다는 것은 그만큼 부패했다는 의미”라고 주장했다.
또 주 의원은 “공천마다 돈을 받고, 안 되면 새우깡 봉지에 넣어 돈을 돌려줬는데 수사도 안 받았다”고도 했다.
