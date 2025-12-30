이혜훈 계엄 옹호 사과에…靑 “국민이 판단해주실 몫”

청와대는 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 출근길에서 과거 비상계엄 옹호에 대해 공식 사과한 것을 두고 “국민 여러분이 납득하실 수 있을 때까지 후보자가 설명을 드리는 게 맞다”고 밝혔다.
김남준 청와대 대변인은 이날 청와대 춘추관에서 열린 브리핑에서 “장관 후보자의 사과에 대해선 국민 여러분들이 판단해주실 몫”이라며 “여기에 대해서는 국민 여러분이 납득하실 수 있을 때까지 후보자가 설명 드리는 게 맞다. 청와대 입장보다는 후보자 입장을 워딩 그대로 봐주면 좋겠다”고 말했다.
앞서 이 대통령은 28일 신설 기획예산처 장관에 국민의힘 출신인 이 후보자를 파격 발탁했다. 국민의힘은 “지방선거를 앞두고 사상 최악의 해당 행위”라며 곧장 이 후보자를 제명했고, 여권 일각에서도 이 후보자가 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회에 참석했던 전적 등에 대한 우려와 비상계엄에 대한 이 후보자의 입장을 명확히 해야 한다는 요구가 나왔다.
논란이 이어지자 이 후보자는 이날 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 임시 사무실에 출근하면서 “내란은 헌정사에 있어선 안 될 잘못된 일이다. 내란은 민주주의를 파괴하는 불법적 행위”라고 공개적으로 계엄 옹호에 대해 사과했다.
김 대변인은 각종 의혹으로 이날 사퇴한 김병기 전 더불어민주당 원내대표에 대한 청와대의 입장을 묻는 질문에는 “원내 사안이기 때문에 브리핑에서 말씀드리는 건 적절치 않다. 양해를 부탁드린다”고 말을 아꼈다.
