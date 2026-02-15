본문으로 바로가기
사회
얼음낚시하다 저수지 빠진 60대, 40분간 얼음판 붙잡고 버텨
동아일보
업데이트
2026-02-15 18:03
2026년 2월 15일 18시 03분
입력
2026-02-15 17:56
2026년 2월 15일 17시 56분
조혜선 기자
15일 강원 홍천 남면 저수지 수난사고 구조현장. 강원도소방본부 제공
강원 홍천의 한 저수지에서 얼음낚시를 하던 60대 남성이 물에 빠지는 사고가 났다.
15일 강원도소방본부에 따르면 이날 오후 3시 31분경 홍천군 남면 유치저수지에서 60대 남성 A 씨가 물에 빠졌다. 인근에 있던 주민의 신고를 받고 출동한 구조대는 약 40분 만인 오후 4시 11분경 A 씨를 구조했다. 그는 얼음판을 붙잡은 채 구조를 기다리고 있던 것으로 알려졌다.
구조된 A 씨는 저체온증과 전신 동상 증상을 보여 인근 병원으로 이송됐다. 현재 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.
경찰과 소방당국 등은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
많이 본
댓글 순
1
월 800만 원 버는 80대 부부 “집값만 비싼 친구들이 부러워해요”[은퇴 레시피]
2
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
3
아몬드·호두·땅콩·피스타치오…건강에 가장 좋은 견과류는?
4
“약물 없이 49kg 진입” 홍현희 비결은 ‘오·야·식’
5
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수”
6
왜 하필 지금…트럼프의 엡스타인 문건 공개 ‘타이밍 정치’ [트럼피디아] 〈59〉
7
“트럼프, 16세기 왕처럼 굴어…예측불가 행동에 국제법도 무시”
8
첫 女광역시장-도지사 나올까…與 서영교 전현희-野 윤희숙 이진숙 ‘출사표’
9
“건강식인 줄 알았는데”… 귀리우유 ‘당·기름↑’
10
[사설]고령층 70%가 받는 기초연금, 이대론 ‘노인 빈곤’ 개선 어렵다
1
“초등생에게 ‘도련님’, 남편 동생에게 ‘서방님’…며느리가 노비냐”
2
민주 44% vs 국힘 22% ‘더블스코어’… 보수텃밭 TK서 32% 동률
3
李 “다주택 팔라 강요한 적 없어…유도-경고했을 뿐”
4
한동훈 “한심스러운 추태로 걱정 더해 송구…좋은 정치 해낼 것”
5
오세훈 “빨리 ‘절윤’해야…‘윤 어게인’으론 이번 선거 어렵다”
6
국힘 이정현 “3당 합당-DJP 연합처럼 다른 세력 손 잡아야”
7
李대통령, 설 연휴 관저에서 정국 구상…역대 대통령 첫 설날은?
8
SNS 칭찬, 감사패, 만찬… ‘明의 남자들’ 힘 실어주는 李대통령
9
“김정은 딸 김주애, 고모 김여정과 권력 투쟁 가능성…유혈사태 날 수”
10
李대통령, 경제분야 역대 최고 성과로 ‘코스피 최고치 경신’ 지목
