얼음낚시하다 저수지 빠진 60대, 40분간 얼음판 붙잡고 버텨

15일 강원 홍천 남면 저수지 수난사고 구조현장. 강원도소방본부 제공
강원 홍천의 한 저수지에서 얼음낚시를 하던 60대 남성이 물에 빠지는 사고가 났다.

15일 강원도소방본부에 따르면 이날 오후 3시 31분경 홍천군 남면 유치저수지에서 60대 남성 A 씨가 물에 빠졌다. 인근에 있던 주민의 신고를 받고 출동한 구조대는 약 40분 만인 오후 4시 11분경 A 씨를 구조했다. 그는 얼음판을 붙잡은 채 구조를 기다리고 있던 것으로 알려졌다.

구조된 A 씨는 저체온증과 전신 동상 증상을 보여 인근 병원으로 이송됐다. 현재 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.

경찰과 소방당국 등은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
