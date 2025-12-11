송언석 “입틀막 폭거 우원식 의장 자격 있나…모든 법안 필버 대응”

송언석 국민의힘 원내대표는 11일 “필리버스터(무제한 토론)마저도 우원식 국회의장이 마음만 먹으면 정회를 선포할 수 있다는 황당무계한 궤변으로 국회법을 완전히 파괴했다. 국회의장으로 자격이 있나”라고 비판했다.
송 원내대표는 이날 오후 국회에서 의원총회를 열고 “우리 당에서는 우 의장에 대한 부분을 철저하게 법적 검토하겠다는 말씀을 드렸다. 곧 결행에 옮기도록 하겠다”며 이같이 말했다.
그는 “지난 9일 본회의에서 있었던 우 의장의 입틀막 폭거를 다 목도하셨기 때문에 잘 기억하실 것”이라며 “61년 만에 처음으로 마이크를 발언 중에 껐다. 이효상 당시 의장은 5시간 19분간 당시 김대중 의원의 발언 있고 난 이후에 마이크를 껐다. 우 의장은 자기가 초스피드 21세기에 산다는 이유 때문인지 (발언 시작) 10여분 만에 바로 마이크를 꺼버렸다”고 했다.
그러면서 “있을 수가 없는 일”이라며 “지금 대한민국 헌법 체계에서 국회법에 다수결의 원리에 따라 의사결정을 진행하되 소수당을 배려하는 정치가 우리 국회법 곳곳에 있었는데, 안건조정위원회 등을 이미 다 무력화시킨 상태다. 그런 상태에서 필리버스터마저도 의장이 마음만 먹으면 정회를 선포할 수 있다는 황당무계한 궤변으로 국회법을 완전히 파괴시켰다”고 했다.
이어 “오늘 더불어민주당에서는 형사소송법·은행법·경찰관 직무집행법 개정안을 상정해서 처리하겠다고 통보했다. 우리 당은 이 3개 법안에 대해 필리버스터로 대응하기로 했다”며 “우리가 막아야 할 전체주의적 8대 악법은 헌정질서를 뿌리째 흔드는 대한민국 파괴법이다. 각별한 책임감으로, 굳센 의지와 각오로 함께 힘을 모아주시길 간곡히 당부드린다”고 했다.
송 원내대표는 통일교와 민주당의 유착 의혹을 두고는 “전재수 해양수산부 장관이 귀국해서 말씀드리겠다더니 장관직 사의를 표명했고, 대통령실에서는 사의를 수용하겠다는 뜻을 밝힌 것 같다”며 “이 의혹이 개인적인 일탈로 그칠 수 없다는 점은 여러분이 더 잘 알고 있을 것이다. 꼬리자르기 하지 말라”고 했다.
그는 “당시 당대표로 있던 이재명 대통령과 민주당, 통일교의 유착이라는 건 굉장히 깊숙하다고 국민이 믿을 만큼 충분하지 않나. 그런데 특검은 왜 4개월 전 진술을 받아놓고 수사를 묵살하는 건가”라며 “명확한 진상규명과 철저한 발본색원을 이루기 위해 특검을 조속히 출범해야 한다”고 강조했다.
