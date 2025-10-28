대통령실, APEC 성공 기원 디지털 굿즈 공개

동아일보

경주 2025년 APEC 정상회의 굿즈. 대통령실
대통령실이 28일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 성공 개최를 기원해 이재명 대통령의 사진 등으로 구성된 스마트워치·스마트폰 배경화면 ‘디지털 굿즈’를 공개했다. 대통령실이 디지털 굿즈를 공개한 것은 이 대통령 취임 후 이번이 세 번째다.

이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 “대통령실 세 번째 공식 디지털 굿즈를 소개한다”며 “10월 31일부터 11월 1일 경주에서 개최되는 APEC 2025 KOREA의 성공을 기원하는 마음을 담았다”고 전했다. 굿즈는 대통령실 공식 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

디지털 굿즈는 스마트워치와 스마트폰용으로 나뉜다. 안드로이드 스마트워치 워치페이스 4종, 애플워치 배경화면 9종, 스마트폰 공용 배경화면 8종 등 총 21종으로 구성됐다. 이 대통령은 “천년고도 경주﻿의 고즈넉한 아름다움, 자개와 보자기 등 우리 고유의 전통미를 디지털로 표현해 대한민국의 품격을 한껏 느낄 수 있도록 했다”고 설명했다. 디자인에는 첨성대와 월정교, 대릉원 등 경주를 대표하는 명소 사진도 있다.

이 대통령은 “이번 APEC 정상회의는 우리가 20년 만에 의장국으로서 각국 정상을 맞이하는 외교 무대이자, 국민 모두가 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것”이라며 “이를 통해 대한민국이 글로벌 협력과 혁신의 중심지로 우뚝 설 수 있길 기대한다”고 전했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
