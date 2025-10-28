대통령실, APEC 성공 기원 디지털 굿즈 공개

대통령실이 28일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 성공 개최를 기원해 이재명 대통령의 사진 등으로 구성된 스마트워치·스마트폰 배경화면 ‘디지털 굿즈’를 공개했다. 대통령실이 디지털 굿즈를 공개한 것은 이 대통령 취임 후 이번이 세 번째다.
이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 “대통령실 세 번째 공식 디지털 굿즈를 소개한다”며 “10월 31일부터 11월 1일 경주에서 개최되는 APEC 2025 KOREA의 성공을 기원하는 마음을 담았다”고 전했다. 굿즈는 대통령실 공식 홈페이지에서 내려받을 수 있다.
디지털 굿즈는 스마트워치와 스마트폰용으로 나뉜다. 안드로이드 스마트워치 워치페이스 4종, 애플워치 배경화면 9종, 스마트폰 공용 배경화면 8종 등 총 21종으로 구성됐다. 이 대통령은 “천년고도 경주의 고즈넉한 아름다움, 자개와 보자기 등 우리 고유의 전통미를 디지털로 표현해 대한민국의 품격을 한껏 느낄 수 있도록 했다”고 설명했다. 디자인에는 첨성대와 월정교, 대릉원 등 경주를 대표하는 명소 사진도 있다.
이 대통령은 “이번 APEC 정상회의는 우리가 20년 만에 의장국으로서 각국 정상을 맞이하는 외교 무대이자, 국민 모두가 즐길 수 있는 축제의 장이 될 것”이라며 “이를 통해 대한민국이 글로벌 협력과 혁신의 중심지로 우뚝 설 수 있길 기대한다”고 전했다.
