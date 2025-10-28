송언석 “정청래 무정쟁 제안, 부동산 참사 덮는 침묵 강요”

송언석 국민의힘 원내대표가 27일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 전국 광역의원 및 강원도 기초의원 연수에서 인사말을 하고 있다. 2025.10.27/뉴스1

또 송 원내대표는 “최근 국회 과방위 직원 3명이 과로로 쓰러져서 병원 치료를 받고 있다고 한다. 동일한 요인으로 1년 이내에 3명 이상의 징병자가 발생하면 중대재해처벌법 위반”이라며 “책임은 전적으로 과방위의 독재자 최민희 위원장(민주당 의원)에게 있다. 최 위원장이 일방적으로 주도하는 과방위의 살인적 일정은 이미 국회 안에 악명이 잦아 있다”고 했다.