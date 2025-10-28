“두 맷돌 사이 낀 한국” 李, 美-中 사이 실용 강조

이재명 대통령은 27일 6년 만에 열리는 미중 정상회담과 관련해 “한국은 두 맷돌 사이에 끼어 있는 형국이다. 중국과 미국이 팔을 한쪽씩 잡아당기고 있는 것 같은 상황”이라고 말했다.
이 대통령은 이날 공개된 블룸버그통신과 인터뷰에서 경북 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 30일 열리는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 정상회담이 얼마나 중요한 의미가 있느냐는 질문에 이같이 답했다. 이 대통령은 “공급망 문제를 놓고 보면 세계는 미국, 중국이 각각 주도하는 블록으로 양분돼 있고 한국은 지리적, 경제적으로 두 축 한가운데에 놓여 있다”며 “이러한 상황은 도전이자 기회”라고 말했다.
이어 “한국은 한미 동맹과 한미일 3국 협력을 중시하는 기본 정책 기조를 유지하고 있다”며 “동시에 한국은 중국이나 사회주의 국가들과의 관계를 단절하거나 과도한 대립을 하려고 하지 않는다”고 말했다. 한미 동맹과 한미일 동맹을 중시하면서도 중국과의 관계를 단절하거나 적대시해서는 안 된다는 실용주의 외교를 강조한 것이다.
이 대통령은 최근 중국이 한화오션의 미국 내 자회사를 제재한 것과 관련해 “매우 유감스럽고 이해하기 어렵다”며 “중국이 압박을 가하는 방식일 가능성이 높고 앞으로도 유사한 사례가 이어질 수 있다는 점을 시사한다”고 했다.
이 대통령은 주한미군 감축이나 역할 재조정 등 전략적 유연성 확대와 관련해선 “주한미군은 한반도 평화 안정에 매우 도움이 되는 존재인 건 분명하지만 향후 거취에 대해서는 우리의 뜻대로 할 수 없는 게 국제사회의 현실”이라며 “어떤 경우에도 우리 스스로 외부의 역량과 관계없이 충분히 대북 억지 대한민국 방위를 할 수 있는 상태로 만들어 놔야 한다”고 했다.
