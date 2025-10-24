‘15억 서민아파트’ 복기왕 “단어 선택 사과하지만 15억은 서울평균가”

국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 복기왕 의원이 “15억 원 정도는 서민 아파트”라고 발언해 논란을 일으킨 데 대해 24일 “사과의 말씀을 거듭 드린다”면서도 “15억 원은 서울 주택 아파트의 평균가”라고 강조했다.
복 의원은 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’와의 인터뷰에서 “단어 선택에 있어서 조심스럽지 못한 부분은 전날에도 공식적으로 사과드렸고, 이 자리를 빌려서도 앞으로 공인이기 때문에 더 주의하겠다는 말씀을 드린다”고 밝혔다.
그는 국민의힘에서 정부의 10·15 부동산 대책을 비판한 데 대해 “(서울) 아파트 평균가 미만에 대해선 우리가 6·27 대책 이후로 전혀 손본 것이 없다”며 “15억 원 이하로 주택을 구입하고자 하는 분들에 대해선 기존에 있는 지원 정책을 우리가 전혀 건드린 게 없는데, 국민의힘은 왜 주거사다리를 걷어찼다고 하고 청년과 신혼부부에 대한 대출을 옥죄었다고 하나. 왜 이런 거짓말로 선동하는지 모르겠다”고 반발했다.
이어 “저는 (국민의힘의) 공격이 앞뒤가 맞아야 한다고 생각한다”면서 “15억 원이 서민이 아닌 부자라면 그 부자들까지도 우리가 주거사다리를 유지할 수 있게끔 정책을 그대로 놔둔 것 아닌가”라고 했다.
전날 복 의원은 YTN라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’에서 10·15 부동산 대책을 두고 ‘주거사다리 걷어차기’라는 논란이 확산한 데 대해 “전국 평균 15억 원 정도의 아파트는 서민이 사는 아파트라는 인식이 있어서 청년과 신혼부부를 위한 정책은 건드리지 않았다”고 밝힌 바 있다.
이후 서울 도봉구가 지역구인 국민의힘 김재섭 의원은 “이재명 정부에서는 중산층은커녕 서민이 되는 것도 힘들어져 버렸다”며 “도봉구 아파트 평균가가 5억 원이 조금 넘는다. 도봉구민이 민주당 기준의 ‘서민’이 되려면 최소 10억 원은 더 필요하다는 말”이라고 날을 세웠다.
논란이 거세지자 복 의원은 당일 오후 국토위 국정감사에서 “정확한 용어를 선택하지 못한 부분에 대해 송구스럽게 생각한다”고 사과했다.
복 의원은 이날 33억 원이 넘는 아파트를 전세를 끼고 매입(갭투자)한 이상경 국토교통부 1차관이 10·15 부동산 대책 이후 19일 방영된 유튜브에서 ‘집값이 안정되고 소득이 쌓이면 그때 집을 사면 된다’는 취지의 발언으로 논란이 된 데 대해 “잘못한 점은 분명하다”며 “29일 종합감사의 상임위장에 나와서 공식적인 사과를 한 번 더 하는 것은 피하기 어려워 보인다”고 했다.
그러면서도 이 차관의 거취 문제에 대해선 “일부에선 사퇴 얘기도 나오지만, 제가 이 자리에서 공식적으로 이야기하는 것은 파장이 다르기 때문에 그 부분은 말을 좀 참겠다”며 말을 아꼈다.
