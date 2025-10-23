동아일보

오세훈 “명태균, 거짓말에 굉장히 능한 사람”…국감 대면 앞두고 직격

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 23일 13시 48분

코멘트

글자크기 설정

명태균 씨, 오세훈 서울시장
명태균 씨, 오세훈 서울시장
오세훈 서울시장이 23일 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서 ‘정치 브로커’ 명태균 씨에 대해 “거짓말에 굉장히 능한 사람”이라고 말했다. 명 씨는 이날 오후 서울시 국감에 증인으로 출석할 예정이다.

오 시장은 이날 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 서울시 국감에서 ‘명 씨의 발언에 대한 입장이 있느냐’는 더불어민주당 권칠승 의원의 질의에 대해 “입장이 없다”고 답했다.

권 의원은 명 씨의 발언을 인용해 “진실을 이야기하면 오 시장이 바깥에 못 다닌다는 의미”라고 말했다. 그러면서 “명 씨의 발언은 사실이 아닌가”라고 묻자 오 시장은 “네”라고 답했다.

오 시장은 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨로부터 미공표 여론조사 13건을 제공받은 뒤 자신의 후원자인 사업가 김모 씨에게 비용을 대납하게 한 의혹을 받고 있다.

오 시장은 올 5월 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 검찰에 출석해 비공개 조사를 받았다.

당시 오 시장은 “명 씨가 의도적으로 접근해 두 차례 만난 이후 관계를 단절했다”는 기존 입장을 재차 강조한 것으로 전해졌다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스