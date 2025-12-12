“반품한 쿠팡 물품 엉뚱한 곳에 버려져…무단투기 과태료 억울”

쿠팡에서 구매한 물품을 반품했다가 쓰레기 무단투기범으로 몰리게 됐다며 도움을 요청하는 글이 온라인상에 올라왔다. 이 고객은 정상적으로 반품 처리를 했으나 자신과 연고도 없는 지역에 해당 물품이 버려지는 바람에 과태료 20만 원을 내라는 통지서를 받았다고 주장했다.
12일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 따르면 서울 강서구에 거주하는 A 씨는 최근 인천 미추홀구청으로부터 ‘폐기물관리법 위반 적발통보서’와 이에 따른 ‘과태료 부과 사전통지서’를 받았다고 밝혔다. 위반 내용은 ‘쓰레기 무단투기’로 기재됐다.
구청이 제시한 증거 사진에는 쿠팡 비닐과 휴대전화 케이스 포장재, 일반 쓰레기 등이 함께 찍혀 있었다. 쿠팡 비닐에는 A 씨의 이름과 주소가 적힌 송장이 그대로 붙어 있었다.
A 씨는 “미추홀구에는 간 적도, 연고도 없다”며 “휴대전화 케이스를 샀다가 반품을 신청해서 쿠팡맨(배송기사)이 정상 수거해 갔다. 쿠팡 앱에도 반품 완료 내역이 존재한다”고 설명했다. 그는 “즉 (쿠팡맨이) 수거한 뒤 누군가 인천에 (물건을) 버렸는데, 제 송장이 붙어있다는 이유로 제가 범인이 된 상황”이라고 했다.
A 씨는 담당 공무원에게 전화를 걸어 “내가 인천까지 가서 내 이름이 붙은 쓰레기를 버리겠느냐”라고 따져 물었다. 이에 구청 측은 “우리는 현장에 있는 송장을 보고 절차대로 (과태료를) 부과한 것이니 억울하면 알아서 증거를 찾아 소명하라”고 답했다고 A 씨는 밝혔다.
쿠팡에도 연락을 취해 상황을 설명했지만 “기다리라”는 답변만 왔을 뿐 대책을 마련해주지 않았다고 A 씨는 주장했다.
그는 “쿠팡 또는 수거업체의 관리 소홀로 제 개인정보가 인천에 나뒹굴어서 졸지에 쓰레기 투기범이 돼 20만 원을 내라는 상황”이라며 “(구청이) 제대로 확인하지 않고 딱지를 날린 건데, 업체 실수인지 택배 실수인지 제가 일일이 쿠팡에 전화해서 소명 자료를 받아내야 하는 거냐”고 토로했다.
그러면서 “너무 황당하고 억울해서 손이 다 떨린다. 반품을 보냈을 뿐인데 범죄자 취급을 받고 있다”며 “과태료 소명은 하겠지만 왜 이런 과정을 거쳐야 하는지 이해할 수 없다. 무책임한 공무원과 개인정보를 유출한 쿠팡에 어떻게 대응해야 하는지 조언을 구한다”고 했다.
A 씨의 사연에 누리꾼들은 “이래서 ‘탈팡’(탈쿠팡) 했다. 직원 관리도 못 하다니 문제가 한둘이 아니다” “수거 기사나 물류센터에서 누가 버린 것 같은데 왜 소비자가 증명 책임을 져야 하느냐” “개인정보가 유출된 건데 쿠팡의 책임이 없을 리가 없다” 등 반응을 보이며 분노했다. 일부는 “국민신문고에 상황을 올려라” “통지서에 적힌 대로 여러 증거를 모아서 의견제출을 해야 한다” “반품했다는 증명서를 쿠팡에 요청해서 제출해야 한다” 등 조언을 건넸다.
앞서 쿠팡에서는 고객 3370만 명의 개인정보가 유출되는 사건이 발생한 바 있다. 외부 해킹이 아닌 내부 직원의 유출로 보이며, 범인은 이미 퇴사한 중국인 직원으로 추정된다. 경찰은 지난 9일부터 쿠팡에 대해 나흘 연속 압수수색을 벌였다. 경찰의 고강도 강제수사는 유출자와 유출 경로 및 원인을 확인하기 위한 디지털 증거 등 구체적인 자료를 확보하기 위함으로 풀이된다.
