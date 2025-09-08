與 “대북송금 사건 전모와 권성동-이철규 개입 여부 다시 수사해야”

더불어민주당이 5일 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석한 조경식 KH그룹 부회장의 증언을 두고 “정치검찰의 조작기소 실상이 밝혀졌다”며 “법무부와 검찰의 즉각적인 수사를 다시 한번 강력히 촉구한다”고 주장했다.
8일 민주당 정치검찰 조작기소대응특별위원장을 맡고 있는 한준호 최고위원은 국회에서 기자회견을 열고 “조 부회장은 윤석열 정치검찰이 김 전 회장을 압박해 허위진술을 강요했고, 그 결과 대북송금 사건이 조작기소 되었다고 폭로했다”고 말했다. 그러면서 “조 부회장의 증언대로 거액의 돈과 야당 정치인에게 누명을 씌우는 대가로 정치권과 검찰이 결탁해 사건을 조작했다면 이것은 그 유래를 찾기 어려울 정도로 희대의 조작기소 사건”이라고 했다.
또 특위는 조 부회장이 KH그룹이 소유한 알펜시아 골프장 운영권을 국민의힘 이철규 의원 때문에 다른 기업에 헐값에 넘겼다고 주장한 것과 관련해 “충격적 폭로”라며 “이 증언은 KH그룹이 수사 무마를 위해 이철규 의원에게 로비를 했고, 그 과정에서 이 의원 때문에 알펜시아 골프장 운영권을 헐값에 넘겨 손해를 보았다는 취지로 이해된다”고 했다.
특위는 “결국 대북송금 사건에서 검찰이 기소 근거로 삼은 것은 김성태 회장의 허위진술뿐임이 드러났다”며 “법무부와 검찰은 김성태 전 쌍방울그룹 회장 일당의 허위 증언을 포함한 쌍방울 대북송금 사건의 전모와 함께 국민의힘 권성동 이철규 의원의 개입 여부를 전면적으로 다시 수사해야 한다”고 했다.
댓글 0