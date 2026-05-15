[고양이 눈]할 수 있다는 마음

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“할 수 있어!” “난 두렵지 않아!” “걱정 마!” “계속해!” 한 고교 야구 선수가 자신의 헬멧에 스스로를 다독이는 말을 적어 놓았습니다. 그 응원은 결국 자신에게 닿았고, 기어코 2타점 1루타를 만들어 냈습니다.

―서울 목동야구장에서

#고교야구#헬멧응원문구#자기다독임#목동야구장
양회성 기자 yohan@donga.com
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