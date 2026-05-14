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고양이 눈
[고양이 눈]창의적인 생존능력
동아일보
입력
2026-05-14 23:00
2026년 5월 14일 23시 00분
변영욱 기자
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건물 송풍구 위에 올라서지 말라고 설치한 울타리 안에 노란 들꽃이 피었습니다. 누군가의 위험지대를 자신의 안전지대로 활용하다니, 그 생명력에 감탄합니다.
―경기 성남시 야탑동에서
고양이 눈
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변영욱 기자 cut@donga.com
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