[고양이 눈]“우리가 자랐어요!”

흙속에서 하루하루 몸집을 키워나간 작은 당근이 드디어 세상에 나와 인사를 건넵니다. 초록 잎과 주황 뿌리가 생기로운 게 ‘어른 당근’ 못지않네요.

―강원 홍천군에서

#당근#홍천군#강원#농작물#성장
양회성 기자 yohan@donga.com
