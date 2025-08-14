본문으로 바로가기
[고양이 눈]“우리가 자랐어요!”
2025-08-14 23:06
2025년 8월 14일 23시 06분
양회성 기자
흙속에서 하루하루 몸집을 키워나간 작은 당근이 드디어 세상에 나와 인사를 건넵니다. 초록 잎과 주황 뿌리가 생기로운 게 ‘어른 당근’ 못지않네요.
―강원 홍천군에서
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
