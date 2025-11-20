中 “日수산물 수입 중단” 보복 확대… 日보수 일각 “여행 자제령 환영”

중국이 외교 갈등을 빚고 있는 일본에 “일본산 수산물 수입을 중단하겠다”고 19일 밝혔다. 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 7일 “대만 유사시 집단자위권을 발동해 개입하겠다”고 밝힌 데 따른 보복 조치로 풀이된다. 마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 이날 “다카이치 총리의 발언은 중국 민중의 강렬한 공분을 야기했다. 설령 일본 수산물이 중국에 수출된다 해도 (소비) 시장이 없다”고 말했다.
중국은 2011년 동일본 대지진이 발생한 지역에 위치한 후쿠시마 제1원자력발전소에서 2023년 8월부터 원전 오염수를 방류하자 일본산 수산물 수입을 전면 금지했다. 올 6월 일부 수입 재개를 발표했고, 이달 5일 일본산 냉동 가리비 6t을 수입했지만 약 보름 만에 다시 ‘금지 카드’를 꺼냈다. 중국은 이날 일본산 쇠고기의 수입 재개 논의도 중단한다고 밝혔다. 2001년 일본에서 광우병에 걸린 소가 발견된 뒤 중국은 일본산 쇠고기 수입을 중단했다. 또 중국 국가안전부는 “최근 몇 년간 중국을 겨냥한 일본 정보기관의 침투 및 기밀 탈취 간첩 사건을 대거 적발해 체포했다”고 공지했다.
● 中, 경제 문화 관광 등에서 전방위 압박
이처럼 일본을 향한 중국의 압박이 전방위적으로 펼쳐지고 있지만, 반중 성향이 강하고 일본 강경 보수파의 지지를 받는 다카이치 총리가 대만 관련 발언을 철회할 가능성은 낮다는 분석이 나온다. 이에 따라 양국 갈등 역시 장기화될 것이란 관측이 제기된다.
특히 중국의 일본산 수산물 수입 금지는 사실상 다카이치 총리를 겨냥한 조치로 해석된다. 다카이치 총리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간이던 지난달 30일 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 만나 “일본산 수산물의 수입 재개를 원활히 추진해 달라”고 요청했다. 다카이치 총리가 직접 정상회의 때 요청한 사항을 백지화시키기 위해 중국이 수산물 수입 금지 카드를 선택했다는 것이다.
이미 중국은 14일과 16일 각각 일본 여행 및 유학 자제령도 내렸다. 18일에는 일본의 유명 애니메이션 ‘짱구는 못 말려’ 극장판의 중국 상영을 무기한 연기했다. 이를 두고, 중국이 일본의 인기 문화 상품을 제한하는 ‘한일령(限日令)’을 내렸다는 평가가 나왔다. 같은 날 푸충(傅聰) 주유엔 중국대표부 대사는 뉴욕 유엔본부에서 열린 안전보장이사회(안보리) 개혁 연례 토론에서 “일본은 안보리 상임이사국을 요구할 자격이 없다”고 주장했다. 일본의 염원인 유엔 안보리 상임이사국 진출을 막겠다는 뜻을 시사한 것이다.
향후 중국이 희토류 수출 금지 등 보다 강도 높은 추가 보복에 나설 수 있다는 전망도 나온다. 미국 도널드 트럼프 행정부와의 관세 협상에서 ‘희토류 무기화’를 앞세웠던 것처럼 일본에도 비슷한 압박을 가할 수 있다는 의미다. 일본 정부 내 희토류 담당 부처인 경제산업성 관계자는 19일 아사히신문에 “중국에서 언제 무슨 일이 일어나도 이상하지 않다”고 말했다.
중국 관영 매체 환추시보와 차이나데일리 등은 일본이 19세기 합병한 대만 인근 오키나와섬이 일본 영토가 아니라는 주장을 거듭 펴고 있다.
● 日 강경 보수파, “방일 자제령 환영한다”
이처럼 중국의 보복 수위가 높아지자 일본에선 사태 장기화 및 긴장 고조를 우려하는 목소리도 나온다. 한 일본 정부 관계자는 “정부 내에서 ‘대만 문제라는 호랑이의 꼬리를 밟았다’며 갈등이 지속될 수 있다는 견해가 많다”고 아사히신문에 전했다.
하지만 강경 보수파를 중심으로 반중 감정 역시 고조되는 분위기다. 일본 보수당의 햐쿠타 나오키(百田尙樹) 대표는 18일 “여러 나라가 대만은 중국의 일부라고 보지 않는다”고 밝혔다. 그는 또 “(중국의) 방일 자제령을 환영한다. 관광 자제를 계속해 주길 바란다”고 비꼬았다.
댓글 0