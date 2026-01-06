정형돈, 아내 루머에 분노…“잘 사는 가정 난도질, 이런 걸로 돈 벌지마”

방송인 정형돈이 아내와 관련한 허위 정보에 대해 “대체 이게 무슨 소리냐”라며 불쾌감을 드러냈다.
6일 유튜브 채널 ‘뭉친TV’에는 ‘우리 와이프가 왜 욕먹어? 2026년엔 이런 걸로 돈 벌지 말자’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 정형돈은 ‘정형돈의 아내 한유라가 욕먹는 이유’라는 제목의 허위 정보 쇼츠를 봤다.
정형돈은 ‘정형돈이 방송작가 한유라와 결혼 당시 빚을 1/4로 줄여서 말해 경제권을 뺏겼다’는 쇼츠 내용에 대해 “(결혼) 초창기엔 그랬다”고 인정했다.
하지만 정형돈은 이러한 이유로 혼인 신고가 늦어졌다는 쇼츠 내용에 대해선 “뭔 소리냐”며 “빚 때문에 안 한 게 아니다”라고 바로 잡았다.
또 정형돈은 쇼츠의 허위 정보를 언급하며 “와이프, 애들이 하와이로 유학을 가서 제가 마음의 병을 얻고 방송 중단을 했다는 거냐”며 “이런 거 어떡하느냐”고 했다.
정형돈은 다른 허위 정보들을 언급하며 “이런 거에 댓글이 5449개나 달려 있다”며 “이걸 해명해야 되는 거 자체가 어이없다”고 했다.
이어 정형돈은 “이걸로 돈을 번다는 게 더 짜증 난다”며 “이 걸 보고 믿으니까 이렇게 댓글을 다는 거 아니냐”고 했다.
정형돈은 “잘 사는 가정을 이렇게 자기들 마음대로 난도질해도 되나”라며 “너무 상처”라고 했다.
이어 정형돈은 “이걸 만드는 사람은 어떤 심정으로 만드는 거냐”며 “이런 걸로 돈 벌지 말자”고 했다.
그러면서 정형돈은 “2026년에는 좀 멀쩡하게 살아라”라며 “사람답게 살자”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
