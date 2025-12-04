목-허리 굽었던 이봉주, 기적의 러닝…난치병 극복후 5km 완주

난치병 투병으로 힘든 시간을 보냈던 ‘마라톤 영웅’ 이봉주가 놀랍도록 건강을 회복한 모습으로 팬들에게 감동을 선사했다.
이봉주는 3일 가수 션의 유튜브 채널 ‘션과 함께’에 특별 게스트로 깜짝 등장해 기적 같은 재활 근황을 공개했다.
이날 그는 100km 릴레이 도전 지원자들 사이에 합류해 5km 달리기에 나섰다. 그는 “지난주에도 베트남에 가서 10km를 뛰었다”고 밝히며 현재의 건강 상태에 대한 기대감을 높였다.
트랙 위로 향하는 그의 뒷모습은 다소 긴장된 상태처럼 보였으나, 마라톤 영웅답게 미소를 띠며 힘차게 달리기 시작했다. 불과 1년 전까지만 해도 천천히 걷는 것만 가능했던 모습과 달리, 이봉주는 꾸준히 페이스를 유지했다. 그러면서 그동안의 러닝 갈증을 해소하는 듯 가벼운 발걸음을 이어갔다.
이봉주의 달리는 모습을 지켜보던 션은 감동을 숨기지 못했다. 션은 “진짜 뛰시는 걸 보니 많이 건강해지셨다. 많이 건강해지신 것 같아서 너무 감동적이다. 진짜 기적 같은 일”이라고 말했다.
이어 “얼마 전까지만 해도 움직이기도 힘드셨는데 재활을 통해 움직이고, 심지어 저렇게 달리신다는 것은 불사조라고밖에는 표현할 수 없다”고 이봉주의 의지에 극찬을 아끼지 않았다. 이봉주는 션과 함께 마지막 바퀴를 달리며 5km 도전을 성공적으로 마쳤다.
한편, 이봉주는 지난 2021년 고개가 90도로 꺾이고 허리가 심하게 굽어 휠체어에 의존해야 했던 희귀 난치병 ‘근육긴장 이상증’ 진단을 받은 바 있다. 재활에 전념해 난치병을 이겨내고 다시 트랙 위를 달리는 ‘마라톤 영웅’의 진정한 모습을 보여주며 팬들에게 큰 희망과 감동을 안겼다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
