김수용 “저승 갔었다…담배 이제 안녕” 급성 심근경색 후 첫 근황

급성 심근경색으로 쓰러졌던 방송인 김수용이 퇴원 뒤 첫 근황을 공개하며 건강을 되찾고 있다고 전했다.
지난 3일 유튜브 채널 ‘비보티비’에 공개된 ‘송은이&김숙도 못 말리는 김수용의 매콤한 저승 드립’ 영상에서 그는 특유의 블랙코미디 감각을 드러내며 “저승에 갔다 돌아왔다”고 농담해 시청자들의 걱정을 덜었다.
영상에서 김숙과 송은이는 최근 심근경색으로 응급 이송됐던 김수용의 회복 상황을 언급하며 “잘 회복해 건강하게 지내고 있다”고 전했다. 이어 두 사람이 전화 연결을 시도하자 김숙은 “오빠, 거기 저승이죠?”라고 농담을 던졌고, 김수용은 “저승에 갔었지”라며 여유 있는 목소리로 받아쳐 웃음을 자아냈다. 그는 “명단에 내가 없다고 돌아가라고 하더라. ‘감사합니다’ 하고 다시 이승으로 왔다”고 말해 출연진을 폭소하게 했다.
근황을 묻는 질문에 김수용은 “지금은 산책하고 있다. 산책이라도 해야지”라며 건강 관리를 시작했다고 밝혔다. 또 “원래 술은 안 먹었고 담배는 애연가였지만 이제 담배는 안녕이다. 술·담배·햄버거·콜라·불고기까지 안 먹을 목록을 다 적어놨다”고 말했다. 심근경색 이후 달라진 마음가짐에 대해선 “담배에 관대했는데 이제는 주변 사람들에게도 ‘끊어라, 진짜 죽는다’고 말한다”고 강조했다.
김수용은 지난달 14일 경기 가평에서 유튜브 촬영 중 갑작스러운 흉통을 호소하며 쓰러졌고, 구급대 조치 후 구리 한양대병원 응급실로 긴급 이송됐다. 다행히 의식과 호흡을 회복해 17일 일반병실로 옮겨졌으며, 관상동맥 혈관확장술(스텐트) 시술을 받은 뒤 20일 퇴원했다.
