이시영, 신생아 딸이 ‘산타 장식품?’…비판 이어지자 사진 삭제

앞서 이시영은 21일 자신의 인스타그램에 “올해 크리스마스 오너먼트는 저 어때요? 미리 메리 크리스마스”라는 글과 영상을 게재했다.
영상에서 이시영의 딸은 산타로 변신한 모습으로, 크리스마스 소품과 함께 나란히 상자에 담겨 있어 눈길을 끈다.
이시영의 글 속 ‘오너먼트’는 제품을 꾸미는 소품, 장신구라는 의미로 쓰인다. 이에 일부 누리꾼들은 갓 태어난 신생아를 ‘장식품’에 비유한 점이 부적절했다고 지적했다.
이런 비판 의견이 나오자, 이시영은 22일 해당 게시물을 삭제했다.
한편 이시영은 지난 2017년 음식점을 경영하는 사업가 A 씨와 결혼한 후 2018년 첫아들을 출산했지만, 올해 3월 이혼 소식을 알렸다. 이후 지난 7월 인스타그램을 통해 둘째 임신 소식을 전했다.
당시 이시영은 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째 임신을 준비했으나 수정된 배아를 이식받지 않은 채 시간이 흘렀다고 설명한 후 “이혼에 대한 이야기가 오가고 모든 법적 관계가 정리될 때쯤 공교롭게도 배아 냉동 보관 5년의 만료 시기가 다가오면서 이식을 받기로 결정했다”고 밝혔다. 다만 전남편은 이식에 동의하지 않았다며 “내가 내린 결정에 대한 무게는 온전히 제가 안고 가려 한다”고 전했다. A 씨는 이혼 이후 둘째가 생긴 사실에 당황하면서도, 이시영의 출산과 아이 양육에 책임을 다하겠다는 뜻을 주변에 전한 것으로 알려졌다.
