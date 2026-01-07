속옷 차림으로 편의점 뛰어든 러시아인…이유는?

채널A

흉기를 휘두른 사람은 우즈베크 국적의 20대 남성으로 조사됐다. 우즈베크 남성은 여자친구와 러시아 남성이 누워 있는 걸 발견해 공격한 걸로 알려졌다. 경찰은 문을 강제로 열고 우즈베크 남성을 체포했다. 경찰 조사에서 우즈베크 남성은 흉기를 휘두르지 않았다고 혐의를 일부 부인한 걸로 알려졌다. 경찰은 특수상해 혐의로 우즈베크 남성에 대한 구속영장을 신청했다.