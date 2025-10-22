동아일보

신동엽♥선혜윤, 자식 농사 대박…딸 한예종 무용원 합격 ‘축하 물결’

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 10월 22일 08시 35분

코멘트

글자크기 설정

방송인 신동엽. News1
방송인 신동엽. News1
방송인 신동엽과 선혜윤 PD 부부의 딸이 한국예술종합학교 무용원에 합격했다는 소식이 전해지며 화제를 모으고 있다.

지난 21일 신동엽의 딸 지효 양이 한국예술종합학교(한예종) 무용원에 최종 합격한 사실이 알려졌다.

● “5세 유아반부터 함께 성장한 제자”…발레 아카데미의 축하 메시지

지효 양이 다니던 발레아카데미는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “한국예술종합학교 무용원 합격이라는 기쁜 소식을 전해준 지효, 5세 유아반부터 지금까지 함께 성장해 온 자랑스러운 제자”라며 축하 인사를 전했다.

5살 때부터 발레를 배워온 지효 양은 꾸준한 노력으로 예술 명문 한예종 입시에 합격하며 무용계에서도 주목받고 있다.

● 신동엽 “딸 합격 발표 날, 마음이 두근거렸다”

신동엽은 지난 5일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형’ 영상에서 딸의 합격 소식을 직접 공개했다. 당시 가수 신승훈이 게스트로 출연한 자리에서 그는 “오늘은 우리 딸 대학 발표 나는 날이다. 마음이 좀 두근거린다”고 말했다.

이후 화장실에 다녀온 신동엽은 휴대전화를 확인하더니 “합격했네”라며 미소를 지었고, 이를 지켜보던 출연진이 모두 축하를 건네며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

● 선혜윤 PD도 SNS로 “이제 좀 여유가 생겼다”

아내 선혜윤 PD 역시 지난달 반려견 ‘크림이’의 SNS를 통해 “언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼다”며 딸의 소식을 언급했다.

그는 “그동안 엄마가 참 많이 바빴죠? 활기찬 월요일 아침입니다”라는 글과 함께 가족의 일상을 전하며 따뜻한 근황을 공유했다.

● 예술명문 코스 밟은 발레 수재

지효 양은 선화예술중학교와 선화예술고등학교를 거친 발레 전공생으로, 어린 시절부터 예술교육을 꾸준히 이어왔다.

신동엽은 2023년 JTBC 예능 ‘손 없는 날’에서 “딸이 어릴 때 취미로 시작한 발레로 고등학교에 진학하게 됐다”며 “계속하길 원치 않았지만, 아이가 좋아해서 응원하고 있다”고 말한 바 있다.

한편 신동엽은 2006년 선혜윤 PD와 결혼해 슬하에 딸 지효 양과 아들 규완 군을 두고 있다.
#신동엽#신동엽 딸#신동엽 지효#선혜윤 PD#한예종 무용원#한예종 합격#신동엽 가족#발레 전공#선화예고#예술대 입시
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스