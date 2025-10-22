“AI로 조작했다”…이이경 루머 폭로자 결국 사과

배우 이이경의 사생활 루머를 퍼뜨린 독일인 여성이 “AI로 조작한 내용이었다”며 사과문을 올렸다.
그동안 온라인에 퍼졌던 ‘이이경 관련 음담패설 대화’ 등은 인공지능(AI) 이미지와 메시지를 합성한 것으로 드러났다.
● “장난으로 시작했지만 점점 믿게 돼”…폭로자, SNS 통해 사과
독일인 여성 A씨는 22일 자신의 X(옛 트위터)에 “한국인 여러분 안녕하세요. 최근 이이경 관련 여러 사진을 올렸다”며 “처음엔 장난으로 시작한 글이 이렇게 큰 관심을 받을 줄 몰랐다”고 밝혔다.
이어 “글과 AI 사진을 쓰다 보니 실제로 그렇게 내가 생각하게 됐다”며 “이이경 관련 악성 루머를 퍼뜨리게 돼 정말 죄송하다. 팬심으로 시작했지만 점점 감정이입이 됐다. 재미로 시작했는데 실제처럼 느껴져 죄책감을 느낀다”고 전했다.
A씨는 “내가 책임져야 할 부분이 있다면 책임지겠다”며 “독일인이라 문장이 서툴지만 진심으로 사과드린다”고 덧붙였다.
● 허위 DM 공개→협박 메일 의혹까지…5개월간 이어진 논란
앞서 20일 A씨는 네이버 블로그에 ‘이이경님 찐모습 노출합니다’라는 제목의 게시물을 올렸다.
게시물에는 이이경으로 추정되는 인물과 A씨가 나눈 카카오톡 및 인스타그램 DM 대화, 그리고 신체사진 요구·욕설·성희롱 발언이 포함됐다. 다만 이 내용의 진위는 확인되지 않았다.
이이경 소속사 상영이엔티는 “A씨가 약 5개월 전 협박성 메일을 보내 금전을 요구했다”며 “허위사실 유포로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중”이라고 밝혔다.
● “이이경 측 협박했다” 주장했지만…결국 “AI 조작이었다” 인정
A씨는 전날까지만 해도 “이이경 측이 ‘거짓말이라고 말하지 않으면 신고하겠다’고 협박했다”며 억울함을 주장했지만, 이튿날 돌연 “AI로 조작했다”고 번복했다.
그는 “증거 없이 말하고 싶지 않아 자료를 모으고 있다”고 했으나, 이후 “실제로 합성된 자료였다”며 사과 입장을 냈다.
● 이이경 측 “법적 대응 계속 진행”…활동은 정상 유지
소속사는 “이번 사안의 심각성을 인지하고 허위사실 유포로 인한 손해 규모를 산정 중”이라며 “강경 대응 방침에 변함이 없다”고 재차 강조했다.
한편 이이경은 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’, ENA ‘나는 솔로’ 등에 출연 중이며, 다음 달 12일부터 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 새 MC로 시청자와 만날 예정이다.
