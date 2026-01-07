AMD 리사 수, 엔비디아에 맞설 첨단 GPU 공개

[CES 2026]
엔비디아 루빈보다 HBM4 많아
“10의 24승 ‘요타 컴퓨팅’ 시대 준비”
리사 수 AMD 최고경영자(CEO·사진)가 5일(현지 시간) CES 2026 개막을 앞두고 열린 기조연설에서 신형 그래픽처리장치(GPU)인 ‘인스팅트 MI455X’를 공개했다. 같은 날 오후 1시쯤 젠슨 황 엔비디아 CEO가 차세대 AI 반도체 ‘베라 루빈’을 공개했는데, 새 제품으로 맞불을 놓은 것이다.
수 CEO는 5일 미국 라스베이거스 베네시안 호텔에서 한 CES 2026 기조 연설을 통해 “우리는 ‘요타 컴퓨팅’ 시대를 준비하고 있다”며 “AMD의 제품들은 요타 시대를 준비하기 위한 ‘게임 체인저’가 될 것”이라고 말했다. ‘요타’는 10의 24제곱 단위로, 인간 두뇌와 유사하거나 그 이상으로 추정되는 AI 모델을 운용하고 훈련할 수 있는 천문학적인 연산 성능을 의미한다. 수 CEO는 “향후 몇 년 안에 전 세계 컴퓨팅 용량을 100배 더 늘려야 할 것”이라고도 했다.
이날 수 CEO가 공개한 MI455X는 그래픽 컴퓨팅 다이(GCD) 2개, 메모리 컨트롤러 다이(MCD) 2개, HBM4 16개로 구성된 AI 가속기다. 수 CEO는 “MI455X GPU를 통해 이전 세대(MI355X) 대비 최대 10배 더 높은 성능을 제공할 것”이라고 말했다. 이 제품은 최신 2나노 기술이 쓰인 칩으로, 차세대 고대역폭메모리인 HBM4가 8개 들어갔다고 알려진 엔비디아 루빈 GPU보다 메모리 용량이 더 많다. 오픈AI를 비롯한 AI 기업 데이터센터 서버에 쓰인다.
수 CEO는 “5년 내에 전 세계 50억 명 이상의 사용자가 매일 AI를 사용하는 시대가 올 것”이라며 “클라우드부터 PC, 에지 컴퓨팅까지 모든 영역에 최적화된 연산 자원을 제공할 것”이라고 말했다.
