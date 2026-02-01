美, 앤스로픽 ‘공급망 위협업체’ 지정 검토

작년 국방부와 2900억원 규모 계약
미국 정부가 첨단 무기에 인공지능(AI) 사용을 두고 국방부와 갈등 중인 스타트업 앤스로픽을 ‘공급망 위협 업체’로 지정하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
사측, AI 완전 자율살상 무기 반대
경쟁사 오픈AI-구글 등은 사용 동의
18일(현지 시간) CNBC 등 외신은 미국 국방부 고위 관계자를 인용해 앤스로픽이 국방부 방침에 최종적으로 동의하지 않을 경우 공급망 위험 업체로 지정될 수 있다고 보도했다. 이는 통상 중국 등 미국과 적대적인 국가의 기업에 적용되는 조치다. 공급망 위험 업체로 지정되면 국방부와 거래하는 모든 업체들은 앤스로픽의 AI 모델 ‘클로드’를 사용하지 않는다는 사실을 입증해야만 한다.
앤스로픽과 국방부는 ‘군사적 목적으로 클로드를 어디까지 활용할 수 있는지’를 두고 갈등 중이다. 국방부는 클로드를 합법적인 목적이라면 어떤 곳에든 제한 없이 사용하길 바라고 있다. 하지만 앤스로픽은 국방부가 클로드를 자국민 감시, 완전 자율 살상 무기에 활용하는 것에 반대하고 있다.
이에 대해 에밀 마이클 미국 국방부 연구개발 담당 차관은 “어느 한 회사라도 그런 방식(AI 모델을 모든 합법적인 목적에 사용)을 수용하지 않는다면 우리가 정작 필요할 때 해당 AI 모델을 사용하지 못하게 되는 문제가 발생할 것”이라고 밝혔다.
앤스로픽은 지난해 미국 국방부와 2억 달러(약 2900억 원) 규모의 계약을 체결한 바 있다. 국방부 고위 관계자에 따르면 앤스로픽의 경쟁사 오픈AI와 구글, xAI 또한 지난해 국방부로부터 계약을 수주했으며, 이들 기업은 앤스로픽과 달리 합법적인 모든 목적에 자사 AI 모델을 사용하는 데 동의한 것으로 전해졌다.
박종민 기자 blick@donga.com
