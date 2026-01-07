K휴머노이드 로봇, 출근하고 집안일 맡는다

걷고, 집고, 일하고… 일상 스며드는 로봇
CES 무대 휩쓰는 피지컬 AI
현대차 ‘아틀라스’ 2년뒤 현장 투입
LG 가사로봇 공개… 中도 ‘로봇군단’
사람처럼 움직이고 인공지능(AI) 두뇌를 탑재한 ‘휴머노이드’가 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’을 휩쓸었다. 올해 휴머노이드가 ‘로봇 일꾼’으로서 산업현장과 가정에 실제 투입되며 글로벌 경쟁이 가속화될 것으로 전망된다.
현대자동차그룹은 5일(현지 시간) 미국 라스베이거스 만달레이베이 호텔에서 CES 2026 미디어데이를 열고 휴머노이드 ‘차세대 전동식 아틀라스’를 공개했다. 현대차는 아틀라스를 자동차 생산에 적합하도록 훈련시켜 2028년 미국 조지아주 서배너 생산공장인 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 투입할 계획이다. 처음엔 부품 분류 등 단순 작업으로 시작해 2030년부터는 조립까지 맡긴다. 현대차는 2028년까지 연 3만 대의 로봇을 생산하는 시스템을 만들고, 첫 대량 생산 휴머노이드로 아틀라스를 낙점했다.
이날 LG전자는 집안일을 돕는 홈 로봇 ‘LG 클로이드’를 공개했다. LG전자는 클로이드와 AI 가전을 융합시켜 인간이 가사 노동에서 벗어나는 ‘제로레이버 홈(Zero-Labor Home)’을 목표로 삼았다. 중국 로봇 기업 유니트리도 CES에 ‘로봇 군단’을 내보내는 등 글로벌 기업들의 휴머노이드 경쟁도 치열해질 것으로 전망된다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 휴머노이드를 강조했다. 황 CEO는 이날 라스베이거스 퐁텐블로 호텔에서 ‘엔비디아 라이브’를 열고 휴머노이드 2대와 함께 무대에 올랐다. 그는 “AI의 다음 단계는 로봇”이라며 “AI가 텍스트나 영상이 아니라 물리적 실체 속 인간과 상호작용해야 한다”고 말했다. 황 CEO는 지난해 CES에서도 피지컬 AI가 ‘차세대 물결’이라고 강조한 바 있다.
