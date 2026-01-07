‘AI 대중화’ 나선 삼성전자… “올해 제품 8억대에 적용하겠다”

[CES 2026]
특정 AI 모델-플랫폼에 종속 안되는 ‘멀티 AI 엔진’ 전략으로 선택권 넓혀
가전-디바이스 가격 인상 가능성엔… “협력사들과 영향 최소화 대책 마련”
삼성전자가 올해 신제품 4억 대를 포함한 8억 대의 자사 제품에 인공지능(AI)을 적용하겠다고 밝혔다. 또 특정 AI 모델이나 플랫폼에 종속되지 않는 ‘멀티 AI 엔진’ 전략을 구사해 소비자들이 다양한 AI 모델의 장점을 골라 병행 사용할 수 있도록 할 방침이다.
● 노태문 사장 “8억 대에 AI 적용”
노태문 삼성전자 사장(DX부문장·사진)은 6∼9일(현지 시간) 열리는 ‘CES 2026’ 개막을 앞둔 5일 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 기자간담회를 열고 삼성전자 제품의 추후 AI 적용 계획을 밝혔다.
그는 “모든 갤럭시 스마트폰, 4K 이상 프리미엄 TV 등 와이파이 연결이 가능한 가전에 AI를 탑재할 것”이라며 “올해 출시되는 신제품 4억 대를 포함해 기존 제품 업그레이드까지 합쳐 연내 최대 8억 대의 삼성 디바이스에 AI 기능을 적용하겠다”고 말했다.
노 사장은 “AI를 통해 고객들이 예전으로 돌아갈 수 없을 정도의 만족과 새로운 경험, 그리고 가치를 드리고 있다고 생각한다”며 “점점 (갤럭시에 탑재된 AI 기능을) 사용하는 고객들이 많아지고 있으며, 그들의 기기 사용 시간이나 빈도도 점점 늘어나고 있다”고 했다. 또 그는 멀티 AI 엔진 전략을 밝히며 “AI 플랫폼별 장점이 각각 다르기 때문에 하나를 고집하지 않고 소비자들이 골라서 사용할 수 있도록 선택권을 줄 것”이라고 말했다.
노 사장은 메모리 반도체 가격 급등에 따른 가전·디바이스 가격 인상 가능성은 일부 인정했다. 그는 간담회 전 로이터통신 인터뷰에서 “메모리 반도체 가격 급등으로 인한 일부 영향은 피할 수 없다”면서도 “장기적으로 영향을 최소화하기 위해 협력사들과 전략을 마련 중”이라고 말했다.
● 다양한 AI 병행 활용 추진
이번 CES 2026에서 경쟁사들이 피지컬 AI를 필두로 한 로봇 공개에 나섰지만, 삼성전자는 이와 관련해선 조용한 편이다. 삼성전자는 2년 전 CES에서는 가정용 AI 로봇 ‘볼리’를 공개했었다. 노 사장은 “로봇 분야는 중요한 미래 성장 동력”이라며 “지난해 인수한 레인보우로보틱스와 협업해 로봇 경쟁력 강화를 위한 기술과 피지컬 AI 엔진 등을 개발하고 있다”고 했다. 업계에서는 삼성전자가 먼저 제조 현장에서 로봇을 훈련시킨 뒤 그 이후 홈 로봇 등의 ‘B2C’ 시장에 진출하는 방안을 검토하는 것으로 보고 있다.
삼성전자는 이번 CES에서 TV나 세탁기, 냉장고 등 기존에 친숙한 가전을 AI로 향상시켰다는 것을 강조하고 있다. 가령 주요 신제품으로 공개한 130형 마이크로 적녹청(RGB) TV는 사용자와 상호 작용하는 TV 전용 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’을 탑재했다. TV가 영상 시청 도구를 넘어 사용자가 콘텐츠를 놓고 편하게 대화할 수 있는 친구가 되는 것이다.
삼성전자 측은 “최근의 AI 전환은 아날로그에서 디지털로, 모바일 시대로 넘어갈 때와 유사한 구조적인 변화”라며 “아직 시작 단계에 불과한 만큼 앞으로 제품 판매와 비즈니스에 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 설명했다.
