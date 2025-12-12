삼성 월렛, 서울시 기후동행카드 탑재… 교통서비스 한층 강화

기후동행카드, 모바일 지갑에도 탑재
삼성전자는 12일 스마트폰 기반 디지털 지갑 서비스인 ‘삼성 월렛(Samsung Wallet)’에 서울시의 ‘기후동행카드’를 새롭게 탑재하며 대중교통 서비스 지원을 강화한다고 밝혔다. 이번 조치는 대중교통 이용의 편의성을 높이고 탄소 감축과 교통 복지 확대를 목표로 추진됐다.
갤럭시 워치 단독 결제 기능까지 지원 확대
eSIM 전용 티머니 교통카드 신규 추가
이용자 맞춤형 교통 서비스 생태계 구축 목표
삼성 월렛 사용자는 이제 갤럭시 스마트폰에 기후동행카드를 직접 발급받아 이용할 수 있다. 기후동행카드는 일정 금액 충전으로 정해진 기간 동안 버스와 지하철 등 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 통합 정기권(한 달 단위로 이용 가능한 교통 패스)이다. 출퇴근이나 통학 등 이동 패턴이 일정한 시민들에게 교통비 절감 효과가 크다.
서울시는 2024년 해당 제도를 도입하며, 시민의 이동 비용 부담을 덜고 대중교통 이용 확대를 통해 탄소 배출을 줄이겠다는 방침을 세웠다. 이번 디지털 교통카드 연동으로 삼성 월렛 이용자는 이용 내역·잔액 확인·이용권 갱신 등 주요 기능을 앱 안에서 바로 처리할 수 있어 실물 카드를 따로 소지할 필요가 없다.
삼성전자는 또한 티머니(Tmoney) 교통카드 서비스 지원 범위를 넓혔다. 기존 ‘USIM(유심카드)’ 방식에 더해 ‘eSIM(내장형 가입자 식별 모듈)’ 기반 스마트폰까지 사용이 가능해졌다. 이를 통해 사용자는 자신의 단말 환경에 맞게 교통카드를 선택할 수 있다.
교통카드 사용 범위는 스마트폰을 넘어 웨어러블 기기까지 확장된다. 삼성전자는 갤럭시 워치에 ‘삼성 월렛 교통카드’ 앱을 탑재해, 스마트폰 없이 워치만으로 교통카드 결제가 가능한 서비스를 선보였다. 이즐(Easyle) 교통카드를 시작으로 앞으로 지원 카드 종류를 점차 늘릴 계획이다.
현재 삼성 월렛은 티머니와 이즐 교통카드의 선불형·후불형 결제 방식을 모두 지원하며, 공공형 교통카드 서비스인 기후동행카드 및 K-패스(월 15회 이상 대중교통 이용 시 일부 금액 환급)도 함께 제공한다.
채원철 삼성전자 디지털월렛팀 부사장은 “삼성 월렛은 사용자가 필요에 따라 다양한 교통카드 서비스를 선택할 수 있도록 지원 범위를 넓히고 있다. 지속적인 기능 확장을 통해 고객 맞춤형 대중교통 이용 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.
