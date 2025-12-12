김정은 “국가 방위력 문제 효과적으로 해결됐다”

북한이 올해 국가사업을 결산하고 노동당 제9차 대회를 준비하기 위해 9일부터 11일까지 전원회의를 진행했다고 조선중앙통신이 12일 보도했다.
김정은 북한 국무위원장은 회의에서 “우리의 앞길에 인위적인 난관을 조성하는 요인들을 정확히 찾아내고 부정적 현상들과 요소들에 과녁을 집중해 강하게 투쟁하고 제때에 교훈을 찾아야 당이 혁명과 건설을 올바로 인도해 나갈 수 있다”고 주장했다.
또한 김 위원장은 “국가 방위력의 전반적 구성 부분들에 대한 우리 당의 현대화 방침에 따라 이룩된 의미 있는 성과들로 전지구적인 지정학적 및 기술적 변화 속에서도 나라의 안전과 방위 보장, 이익 수호를 위해 많은 문제들이 효과적으로 올바로 해결되었다”며 “정확한 발전 방향으로 나가고 있다”고 주장했다.
파병에 대해서는 “지난 근 1년간 우리 군대의 여러 병종 부대들이 해외 군사작전에 출병해 이룩한 혁혁한 전과는 백전필승의 군대, 국제적 정의의 진정한 수호자로서의 우리 군대와 국가의 명성을 만방에 시위했다”고 주장했다.
김 위원장이 대남, 대미 관계 등에 대해 언급했는지 등은 전해지지 않았다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
