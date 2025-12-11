신세계인터내셔날 자아(JAAH), 하우스오브신세계 청담 팝업스토어 오픈

신세계인터내셔날은 8월 신규 론칭한 여성복 브랜드 자아(JAAH)가 10일 서울 강남구 하우스오브신세계 청담에 팝업스토어를 열었다고 11일 밝혔다. 이번 팝업은 약 3개월간 운영된다.
하우스오브신세계 청담점은 식문화·패션·라이프스타일을 결합한 콘텐츠 중심의 복합 공간으로, 신세계인터내셔날은 신규 브랜드 자아의 고객 접점을 확대하기 위한 일환으로 팝업을 마련했다고 설명했다.
자아는 ‘일상과 운동의 경계를 자연스럽게 연결하는 스타일’을 콘셉트로 내세우며 론칭 3개월간 목표 대비 매출 230%를 기록했다고 밝혔다. 신세계인터내셔날 측은 젊은 소비자를 주요 타깃으로 설정해 신세계V, W컨셉, 29CM, 무신사 등 온라인 플랫폼에 집중적으로 입점했고 성수와 강남 등 핵심 상권에서 팝업스토어를 운영하며 브랜드 인지도를 확장해왔다고 전했다.
주요 제품으로는 신축성과 활용도를 강조한 ‘크레이프 부츠컷 팬츠’, 경량 패딩 베스트, 벨트 풀 스커트 등이 있다. 인기 제품 재생산을 완료해 팝업스토어에 배치했다고 한다.
팝업 공간은 겨울 시즌 주력 제품인 하이넥 푸퍼 다운 재킷과 패딩 포켓 숄에서 착안한 조형물을 매장에 배치해 브랜드 이미지를 시각적으로 전달하는 구성으로 꾸몄다.
팝업 오픈을 기념한 이벤트도 진행된다. 방문객이 자아 SNS을 태그해 개인 계정에 업로드하면 볼캡을 증정하고 팔로우 고객에게는 액정 클리너를 제공한다. 행사 기간 매장 내에서 브랜드 쿠키와 탄산수를 제공하는 체험도 마련됐다.
자아 담당자는 “자아는 ‘믹스핏, 에이엠투피엠(Mixfit, AM to PM)’이라는 슬로건 아래 다양한 생활 상황에 자연스럽게 연결되는 스타일을 제안하고 있다”면서 “팝업스토어와 온라인 중심 유통 전략을 통해 젊은 소비자와의 접점을 확대하겠다”고 말했다.
