최태원 “기본기 없이 AI 전환하면 실패… 본업 전문성 갖춰야”

  동아일보
SK ‘2025 CEO 세미나’서 강조
“경쟁력 갖춰야 AI 주도권 잡아
메모리 넘어 AI 종합 사업자로”

최태원 SK그룹 회장(사진)이 주요 경영진에 운영 개선(OI·Operation Improvement)을 지속적으로 추진해 회사의 기본기부터 탄탄하게 다져 달라고 주문했다. OI를 통해 근본적인 경쟁력을 갖춰야 인공지능(AI) 시대에 주도권을 확보할 수 있다는 메시지다.

최 회장은 8일 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 ‘2025 CEO세미나’ 폐회사에서 “OI가 어려운 말처럼 들릴 수 있지만 기본기를 갖추는 것”이라며 “회사와 사업에 갖춰진 절차를 ‘잘 만들었다’가 중요한 것이 아니라 실제로 잘 ‘작동하는지’ 꾸준히 살피는 것이 더 중요하다”고 말했다.

이어 최 회장은 “회사가 기본적인 바탕 없이 AI 전환을 추진하게 되면 이는 실패를 맞이하는 것과 마찬가지”라며 “지난 5∼10년간의 프로세스를 재점검해 보면서 실수를 반복하지 않도록 할 필요가 있다”고 말했다. 그는 “OI를 잘해야만 그 위에 AI를 더 쌓을 수 있고, 고민했던 문제들을 하나둘 풀어 나갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

최 회장은 이번 CEO 세미나에서 본업에서 쌓은 전문 지식과 경험, 즉 ‘도메인 지식’을 새로운 화두로 꺼냈다. 그는 “도메인 지식이 없는 상태로 AI만 도입해서는 일이 풀리지 않을 것”이라며 “도메인 지식을 갖춰야 AI 경쟁에서 주도권을 잡을 수 있을 것”이라고 말했다.

최 회장은 또 SK그룹이 AI 시대에 고성능 메모리 반도체를 공급하는 것을 넘어, AI 데이터센터 등 AI 인프라를 기반으로 고객에게 종합 솔루션을 제공해줄 수 있는 사업자로 진화해야 한다고 강조했다. 최 회장은 “멤버사들의 역량을 결집하고 파트너들과의 개방적 연대를 통해 대한민국 AI 생태계 발전의 마중물 역할을 하자”고 했다.

CEO 세미나에는 최 회장과 최재원 SK 수석부회장, 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 주요 멤버사 최고경영진과 임원 60여 명이 참석했다. AI 시대의 사업 전략과 SK그룹의 AI 전환 방향성, 각 사별 AI 기반 비즈니스 모델 강화 방안 등에 대해서도 토의가 이어졌다.

이민아 기자 omg@donga.com
