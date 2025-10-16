의식주 물가 5년간 연평균 4.6% 상승…주거비 5.5% 급등

최근 5년간 전기요금, 장바구니, 아파트 관리비 등 의식주(衣食住) 물가가 연평균 4.6% 상승한 것으로 나타났다. 소비자물가 상승률보다 더 가파르게 오르면서 서민들의 체감 물가 부담이 늘었다는 평가다.
16일 한국경제인협회가 김상봉 한성대학교 교수에게 의뢰한 ‘민생물가 상승 요인 분석 및 대책’ 보고서에 따르면, 2019년부터 2024년까지 최근 5년간 의식주 물가는 연평균 4.6% 오른 것으로 나타났다. 같은 기간 전체 소비자물가 상승률(2.8%)보다 1.8%포인트 높았다. 민생과 직결된 의식주 물가의 가파른 상승으로 서민들의 체감물가 부담이 커졌다.
보고서는 의식주 물가가 전체 물가보다 빠르게 오른 이유로 국제 에너지 및 농식품 가격 상승, 높은 유통비용, 인건비 부담 등 구조적 요인을 꼽았다.
의식주 중에서는 주거 물가 상승률이 연 5.5%로 가장 가파르게 상승한 것으로 나타났다. 세부 항목별로 전기·가스 등 에너지 요금(연평균 7.0%)이 가장 많이 올랐다. 코로나19와 러시아-우크라이나 전쟁 여파로 국제 천연가스 가격 등이 폭등한 영향이 컸다. 이에 따라 공동주택 관리비 역시 5년 새 약 33% 이상 올랐다. 목재와 시멘트 등 원자재 가격 상승으로 주거시설 유지 및 보수 비용이 늘어 주거비 전반의 부담이 커졌다고 보고서는 분석했다.
식생활 물가도 꾸준히 올랐다. 식료품과 음식 서비스 가격이 연평균 4.6% 상승했는데, 이는 국제 농식품 가격 상승과 함께 국내 유통비용 증가가 주된 요인으로 꼽힌다. 식료품 유통비용이 소비자가격에서 차지하는 비중은 2019년 47.5%에서 2023년 49.2%로 높아졌다. 외식업계의 식재료비(연평균 9.8%)와 인건비(5.8%) 상승도 식생활 물가 인상을 부추겼다. 의류 물가는 연평균 2.9% 오르며 비교적 완만했지만, 다품종 소량생산 체제 확산, 브랜드 선호도 상승, 국제운임 및 인건비 부담 등으로 지속적인 상승세를 보였다.
보고서는 의식주 물가 상승에 대한 대책으로는 △의류 제조의 디지털 혁신 지원(AI 기반 수요예측 및 자동화) △수입 농식품 가격 상승 완충장치 마련 및 유통 효율화 △공동주택 에너지 절감시설 도입과 단지 간 공동관리 확대 등을 제안했다.
