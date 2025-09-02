달라, 프리미엄 저당 도시락 신메뉴 2종 출시…건강식 라인업 확대

건강·다이어트 전문 브랜드 ‘다이어트 셀렉트샵 달라’가 브랜드의 대표 스테디셀러인 저당 도시락 시리즈의 신메뉴 ‘데리야끼 소불고기덮밥’과 ‘에그누들팟타이’ 2종을 새롭게 선보이며 총 6종의 라인업을 완성했다. 이번 라인업으로 일반 편의점 도시락과 차별화된 프리미엄 레시피를 적용해 건강식 시장 내 입지를 한층 넓히겠다는 전략이다.
달라는 신제품 ‘데리야끼 소불고기덮밥’과 ‘에그누들팟타이’를 추가 출시해 기존 저당 도시락 시리즈를 확대했다. 이 제품군은 당류를 2g 이하로 제한하고 단백질과 식이섬유, 비타민 등 필수 영양소를 고르게 담아 식단 관리 중에도 높은 포만감과 만족도를 제공한다.
‘데리야끼 소불고기덮밥’은 담백하게 구운 소불고기에 저당 데리야끼 소스를 더해 풍미를 강화했다. 밥은 발아현미, 찰현미, 오분도미, 파로씨앗, 곤약을 블렌딩한 잡곡밥을 사용해 포만감과 건강함을 동시에 잡았다. 같이 출시된 ‘에그누들팟타이’는 밀가루 대신 달걀로 만든 면을 활용해 탄수화물 함량을 낮추고 단백질 함량을 높였다. 풍성한 건더기와 특제 소스가 어우러져 현지식에 가까운 맛을 구현한 것이 특징이다.
달라에서 기획하는 도시락 제품군은 일반 편의점 도시락과 차별화된 영양 설계와 조리 방식을 적용한 프리미엄 라인업으로 알려져 있다. 맛과 영양의 균형을 위해 전문 셰프의 레시피와 신선한 식재료를 활용했으며, 현재 달라 매장에서 꾸준히 판매되는 스테디셀러 상품으로 자리 잡고 있다.
달라 관계자는 “이번 신제품은 다양한 고객의 입맛과 상황에 맞춰 선택의 폭을 넓히기 위해 기획됐다”라며, “단순히 당을 줄이는 것을 넘어, 맛과 영양, 신선함까지 모두 담아낸 달라의 저당 도시락은 앞으로도 건강한 식문화를 선도하는 제품이 될 것”이라고 밝혔다. 또한 “저당 도시락을 넘어 저당 소스, 누들면, 레토르트 등 다양한 PB 제품을 통해 일상 속 건강한 식사를 꾸준히 제안할 예정”이라고 덧붙였다.
업계에서는 최근 맞춤형 다이어트 식단과 저당 간편식 수요가 빠르게 성장하는 만큼, 달라의 이번 라인업 강화가 브랜드 경쟁력 확대에 긍정적 영향을 줄 것으로 보고 있다.
신제품은 달라 오프라인 매장에서 구매할 수 있으며, 출시 기념 프로모션이 순차적으로 진행될 예정이다.
