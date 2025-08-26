제우스PC방 수유점, 국내 최초 엔비디아 골드 등급 인증

지난 22일 제우스 PC방 수유점이 최고사양 그래픽카드 RTX™ 5080 시리즈를 70개이상 설치하고, 최고 사양의 프리미엄 하드웨어 세팅을 선보여 국내 최초 엔비디아(NVIDIA) ‘골드 등급’을 인증 받았다고 밝혔다.
엔비디아 인증은 그래픽카드 정품 인증을 의미하는 것으로 하이엔드 게이머에게 최고의 게이밍 경험을 선사하는 매장을 엄선해 선정하고 있는 프로그램이다. 그 중 골드 등급은 RTX™ 5080 시리즈를 70개 이상 적용한 매장에게 부여된다.
또 해당 매장의 기어 세팅은 프리미엄 기어가 집약되어 있다. 우선 현존하는 그래픽카드 중 가장 강력한 성능을 자랑하는 ROG Astral GeForce RTX™ 5090이 탑재됐다. ASUS의 첫 번째 4팬 설계를 적용해 기존 대비 최대 20% 향상된 공기 흐름과 압력을 제공하며, 엔비디아 최신 Blackwell 아키텍처 기반의 32GB GDDR7 메모리와 21,760 CUDA 코어를 갖춰 업계 최고 수준의 퍼포먼스를 구현한다.
이와 함께 2025년 기준 게이머들이 가장 선호하는 CPU AMD 라이젠7-6세대 9800X3D를 포함해 국내 최초로 전 좌석 AMD 라이젠 6세대가 설치되어 있으며, 전 좌석 최고의 프리미엄 브랜드 ASUS 5090, 5080, 50시리즈 그래픽카드와 메인보드 등을 장착해 엘든링, 사이퍼펑크 등 초고사양의 스팀 게임 등을 랙 없이 즐길 수 있다.
해당 매장에는 특별한 공간들도 엿볼 수 있다. 벤큐의 프리미엄 기어브랜드 조위(ZOWIE)존으로 FPS 게임에 특화된 프리미엄 PC방 공간이 마련되어 있다.
로지텍 프리미엄 기어존도 눈길을 끈다. 발로란트 프로게이머들이 선호하는 래피드 트리거 탑재 로지텍 G PRO X TKL RAPID 키보드, 초경량 설계와 압도적 성능을 자랑하는 로지텍 G PRO X SUPERLIGHT 2 마우스, 무선임에도 유선급 반응 속도를 구현한 로지텍 PRO X 2 무선 헤드셋까지 e스포츠 프로게이머 선수들이 사용하는 최상급 장비들을 체험할 수 있다.
‘제우스 PC방 수유점’은 올 6월에 오픈해 강북최대 규모인 270평에 235석 구비 & 국내 최고 사양을 자랑하고 있다. 또 음료 브랜드인 ‘마운틴듀’ 브랜딩을 곳곳에 선보여 상큼하고 활기 넘치는 매장 컨디션을 유지 중이다.
㈜비엔엠컴퍼니 서희원 대표는 “제우스 PC방 수유점이 엔비디아(NVIDIA) 골드 인증 PC방으로 선정 되어 기쁘다. PC방의 새로운 역사를 쓰게 될 것”이라며 소감을 밝혔다.
