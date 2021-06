캐딜락, ‘럭셔리 SUV’ 에스컬레이드 5세대 모델 출시…1억5357만원

서영득 캐딜락코리아 대표가 10일 오전 서울 강남구 캐딜락하우스 서울에서 열린 신형 에스컬레이드 출시 행사에서 포즈를 취하고 있다. 신형 에스컬레이드는 모든 디자인 요소들을 캐딜락의 차세대 모델들에 대한 방향성을 담은 ‘에스칼라 컨셉트’에서 영감을 받아 규모감을 인상적으로 표현한 것이 특징이다. 국내에는 디자인 디테일을 달리한 스포츠 플래티넘과 프리미엄 럭셔리 플래티넘 두가지 트림으로 출시됐다. 2021.6.10/뉴스1 © News1



캐딜락이 풀사이즈급 럭셔리 SUV 에스컬레이드 신형 모델을 10일 공개했다. 7년만에 완전변경 모델로 출시한 5세대 에스컬레이드의 국내 출시가는 1억5357만원으로 책정됐다.캐딜락은 이날 브랜드 복합 문화전시장인 서울 강남구 캐딜락하우스 서울에서 에스컬레이드 신형 모델을 공개했다. 1998년 1세대 모델 출시 이래 5번째 풀체인지 모델이며, 4세대 모델 이후론 7년만이다.캐딜락은 5세대 에스컬레이드 출시로 엔트리급 SUV XT4부터 XT5, XT6, 에스컬레이드에 이르는 SUV 라인업 개편을 완성했다.신형 에스컬레이드의 모든 디자인 요소들은 캐딜락의 차세대 모델들에 대한 방향성을 담은 에스칼라(Escala) 콘셉트에서 영감을 받아 스케일(Scale), 즉 규모감을 인상적으로 표현한 것이 특징이다. 국내에는 디자인 디테일을 달리한 스포츠 플래티넘과 프리미엄 럭셔리 플래티넘 두 가지 트림으로 출시되며, 추가 금액 없이 자유롭게 트림을 선택할 수 있다.‘스포츠 플래티넘’ 트림에는 한층 업그레이드된 역동성이 보여지는 스포츠 메쉬 글로스 블랙 그릴(Sport Mesh Gloss-Black grille)을 비롯해 측면 트림 및 몰딩, 루프랙 등 한 눈에 보여지는 모든 디자인 요소가 유광 블랙(Gloss Black)으로 처리됐다. ‘프리미엄 럭셔리 플래티넘’ 트림에는 가로형 바 패턴이 적용된 갈바노 그릴(Galvano Grille with horizontal bars)을 중심으로 다양한 디자인 요소에 크롬을 대거 적용해 고급스럽고 정제된 느낌을 강조했다.서로 다른 특징의 디자인 요소는 캐딜락 고유의 수직형 시그니처 라이팅 엘리먼트가 적용된 전면 주간 주행등(Daytime Running Light), 약 1미터에 이르는 거대한 후면 테일 램프, 그리고 특별하게 디자인된 22인치 휠과 함께 모든 방향에서 에스컬레이드만의 독보적인 존재감을 드러낸다.실내 곳곳에 풍부하게 사용된 최고급 가죽, 우드, 패브릭 소재는 장인의 수작업으로 정교하게 마감됐고 스테인리스 스틸 소재의 스피커 그릴 및 도어트림 시트 컨트롤러, 등 다채로운 소재의 조화는 8가지의 색상을 자유롭게 설정할 수 있는 앰비언트 라이트(Ambient Light)와 함께 럭셔리한 분위기를 더해준다.특히 인테리어 디자인 레이아웃의 변화를 넘어 다양한 첨단 기술들을 대거 최초로 채용했다는 점이 신형 에스컬레이드 인테리어 진화의 핵심이다.세계 최초로 적용된 38인치 LG 커브드-OLED 디스플레이(Curved-OLED Display)는 4K급 TV보다 2배 이상의 개선된 화질을 제공한다. 커브드-OLED 디스플레이는 크게 세 가지 영역으로 구분돼 각 영역에서 차량에 대한 모든 기능을 제어할 수 있도록 돕는다.운전자 기준 좌측에 배치된 컨트롤 패널 터치스크린(Control Panel Touch-screen)에서는 헤드업 디스플레이(Head-up Display, HUD) 정보와 클러스터를 통해 보여주는 정보를 제어할 수 있다. 중앙에 배치된 클러스터 디스플레이(Cluster Display)는 주행에 필요한 기본 정보 외에 컨트롤 패널을 통해 제어되는 다양한 정보가 표시된다. 우측의 인포테인먼트 터치스크린(Infotainment Touch-Screen)에서는 내비게이션, 무선 애플 카플레이(Apple CarPlay) 및 무선 안드로이드 오토(Android Auto)를 포함해 차량 이용 관련 편의 기능 전체를 제어할 수 있다.또한 신형 에스컬레이드에는 업계 최초로 AKG 스튜디오 레퍼런스 사운드 시스템(AKG Studio Reference Sound System)이 적용돼 고품질 음향을 제공한다. 캐딜락 모델 중 최초로 증강현실 내비게이션과 나이트비전, 인핸스먼트 시스템(Conversation Enhancement System), 마사지 기능이 탑재된 파워시트, 냉장 및 냉동기능이 포함된 콘솔 쿨러(Console Refrigerator with Freezer Mode) 등 다양한 테크놀로지와 편의 사양이 적용됐다.신형 에스컬레이드는 4세대 모델 대비 전장이 200mm 길어졌고, 휠베이스도 130mm 증가했다. 3열 레그룸은 886mm로 이전 보다 40%가량 넓어졌다. 적재공간 역시 722L로 3세대 모델 대비 68% 늘렸다. 3열 폴딩시 2065L, 2열까지 폴딩시엔 3427L의 적재공간을 자랑한다.신형 에스컬레이드에는 6.2L V8 가솔린 직분사 엔진이 탑재돼 최고출력 426마력, 최대토크 63.6kg*m의 강력한 성능을 발휘한다. 특히 10단 자동 변속기와 4가지 드라이빙 모드를 제공하는 4륜구동 시스템(4-Wheel Drive System)은 각 휠의 구동력을 자동으로 제어해주는 전자식 리미티드 슬립 디퍼런셜(Electronic Limited-Slip Differential, eLSD)과 결합돼 어떠한 주행 상황에서도 안전한 주행을 이끈다.또한 특정 주행 상황에서 8개의 실린더 중 4개의 엔진 실린더를 능동적으로 비활성화하는 다이내믹 퓨얼 매니지먼트(Dynamic Fuel Management, DFM)를 적용, 가솔린 대배기량 엔진임에도 불구하고 연료 효율을 끌어올렸다.특히 캐딜락의 시그니처 시스템으로 업계에서 가장 빠른 서스펜션 응답력을 인정받은 마그네틱 라이드 컨트롤(Magnetic Ride Control)은 초대형 차체가 더욱 민첩하게 움직일 수 있도록 바디 롤과 상하 진동을 현저히 억제해준다.이번에 새롭게 추가된 에어 라이드 어댑티브 서스펜션(Air Ride Adaptive Suspension)은 적재 무게와 주행 상황, 승·하차 및 주차 시 최대 75mm까지 높낮이를 자동으로 조절해주며, 뒷좌석 승차감을 획기적으로 높여주는 멀티링크 독립 리어 서스펜션(Mutilink Independent Rear Suspension)과 함께 안정적인 주행감을 제공한다.안전사양으로는 Δ햅틱 안전 경고 시트(Safety Alert Seat) Δ전방 보행자 긴급 제동(Front Pedestrian Braking) Δ전방 충돌 경고(Forward Collision Alert) Δ후방 보행자 경고(Rear Pedestrian Alert) Δ후방 통행 경고(Rear Cross Traffic Alert) Δ앞좌석 안전벨트 자동 조임 시스템 (Automatic Seat Belt Tightening) 등이 채택됐다.특히 향상된 어댑티브 크루즈 컨트롤(Adaptive Cruise Control) 및 차선 유지 보조(Lane Keep Assist with Land Departure Warning), 자동 주차 보조(Automatic Parking Assist with Braking), 오토 홀드(Auto Hold), HD 서라운드 비전(HD Surround Vision) 등은 정교하게 반응하는 센서 및 카메라를 기반으로 작동돼 주행을 지원한다.이밖에 파노라믹 선루프(Panoramic Sun-roof), 트라이존 온도 제어(Tri-Zone Climate Control) 및 에어 이오나이저(Air Ionizer), 핸즈 프리 트렁크(Hands Free Trunk w/Cadillac Logo), 원격 시동 및 기본적인 차내 제어가 가능한 어댑티브 리모트 스타트(Adaptive Remote Start) 시스템 등 편의 사양도 눈길을 끈다.캐딜락은 7월5일부터 전국 캐딜락 전시장을 통해 구매 계약을 개시할 예정이다. 신형 에스컬레이드에 대한 보다 자세한 정보는 캐딜락 공식 홈페이지 및 전시장을 통해 확인할 수 있다.(서울=뉴스1)