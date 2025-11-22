‘매니저 배신’ 성시경, 많이 힘들었나…노래 듣던 중 ‘눈물’

가수 성시경이 노래를 감상하던 중 눈물을 보였다. 최근 매니저에게 금전 피해를 당했다는 사실이 알려진 가운데 심적으로 지쳐보인다는 반응이 이어졌다.
성시경은 21일 공개된 유튜브 채널 ‘규현’에 게스트로 나왔다. 이날 규현은 자신의 새 EP앨범을 성시경에게 들려주며 작업 과정 등에 대해서 설명했다. 노래 감상에 앞서 성시경은 “기사도 나고 했겠지만 (최근) 너무 힘든 일이 있었다”고 말했다. 이어 “같은 직업을 가진 사람들끼리는 모든 힘든 일을 다 말할 수 없다”며 “행복해 보인다고 덜 힘든 건 아니다”고 털어놨다.
성시경은 한동안 말없이 수록곡을 듣던 중 손에 든 휴지로 눈물을 훔쳤다. 그는 “미안하다. 나 약간 속상했나 봐. 노래가 너무 좋았다”고 했다. 이어 “이 노래를 들으면서 ‘이게 될까 말까’ 같은 생각을 하던 내 마음이 스스로 속상했다”며 “이제 그런 판단을 할 시대가 아닌데 여러 감정이 섞였다”고 말했다. 그러면서 “소중하게 노래해주는 후배가 있다는 게 고맙다”고 전했다.
성시경은 최근 10년 넘게 함께 한 매니저가 외주업체 등에 금전적 피해를 입힌 사실이 알려졌다. 소속사 측은 사태를 인지한 뒤 해당 매니저를 퇴사 조치했다. 매니저의 배신에 충격받은 성시경은 한동안 유튜브 콘텐츠 업로드를 중단하기도 했다. 그러면서 “믿었던 사람에게 신뢰가 깨지는 일은 언제나 괴롭다. 정신적으로 힘든 시간을 보내고 있다”고 심경을 토로했었다.