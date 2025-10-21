서커스와 삶의 공통점, 위태로워서 아름답다

7년만에 돌아온 태양의 서커스 ‘쿠자’
샤리바리-휠 오브 데스 등 곡예… 인간의 땀으로만 창조하는 무대
관객석에선 “이게 가능해?” 경탄… 린덴버그 감독 “인간이 주요 테마”
온몸의 뼈란 뼈는 다 사라진 것 같았다. 라텍스를 입은 여성 무용수 두 명은 몸을 이리저리 뒤틀고 꼬며 극한의 유연성을 보여줬다. 한 명이 허리를 한껏 뒤로 꺾어 몸을 아치 형태로 만들자, 다른 한 명이 그 위에 올라타 한 손으로 균형을 유지했다. 관객석에선 “이게 가능해?”라는 경탄이 터져 나왔다.
17일 서울 송파구 잠실종합운동장에서 공연된 태양의 서커스 ‘쿠자’. 두 무용수가 선보인 건 곡예 ‘컨토션’의 한 장면이다. 캐나다 퀘벡에서 시작된 세계적인 서커스 단체인 태양의 서커스가 내놓은 여러 공연 중에서도 쿠자는 가장 대담한 작품으로 꼽힌다.
2007년 4월 캐나다에서 초연된 쿠자는 4개 대륙 22개국에서 800만 명 이상의 관객들이 관람했다. 한국엔 2018년 처음 선보인 뒤 7년 만에 아시아 투어로 다시 돌아왔다. 홍콩, 부산을 거쳐 11일부터 서울에서 관객들을 만나고 있다.
제목 쿠자는 ‘상자’를 의미하는 고대 산스크리트어 ‘코자(KOZA)’에서 비롯됐다. 공연 내용도 주인공 소년 이노센트가 상자를 열면서 여러 인물들을 만나게 되는 과정을 스토리텔링했다. 제이미슨 린덴버그 예술감독은 “작품은 인간과 인류애를 주요 테마로 삼는다”며 “다양한 캐릭터들이 수많은 선택의 기로에 놓인 모습이 펼쳐지면서 인간의 삶과 연결고리를 갖게 된다”고 했다.
무대에선 75분간 6t가량의 회전식 탑 ‘바타클랑’을 중심으로 손에 땀을 쥐게 하는 아슬아슬한 퍼포먼스가 계속해서 펼쳐진다. 아티스트를 공중에 던졌다가 천막으로 받아내는 ‘샤리바리’, 1600파운드(약 726kg)의 바퀴를 활용하는 곡예 ‘휠 오브 데스(Wheel of Death)’, 높이 7m까지 의자를 쌓아 올리는 ‘밸런싱 온 체어(Balancing on Chairs)’ 등이 이어지며 지루할 틈이 없었다.
특히 이번 시즌엔 공중에서 훌라후프를 타고 펼치는 곡예 ‘에어리얼 후프’가 추가됐다. 바람을 가르며 이리저리로 움직이는 후프 위를 평지처럼 움직이는 무용수의 모습에 객석에선 끊임없이 박수가 터져 나왔다.
하이라이트는 7.6m 상공에서 벌어지는 아찔한 곡예 ‘하이 와이어(High Wire)’. 아티스트 4명은 발끝에 본드를 붙인 것처럼 자유자재로 외줄을 탔다. 줄 위에서 펜싱 대결을 하고, 자전거를 타고, 마차를 만드는 등 인공지능(AI)으로 만든 영상보다 신기한 묘기들이 이어졌다.
이노센트에게 인생을 가르쳐주는 트릭스터, 우스꽝스럽지만 권위를 추구하는 왕, 매드독 등 재치있는 캐릭터들도 즐거움을 주는 요소. 배우들은 슬랩스틱 코미디를 곁들이고, “파이팅” 등 한국어를 사용하며 관객들과 호흡을 맞춘다. 수동으로 무대 세트를 바꾸는 동안엔 ‘스켈레톤 댄스’ 같은 화려한 퍼포먼스로 보는 이들의 혼을 쏙 빼놓는다. 탑 안에서 부르는 라이브 무대도 귀를 즐겁게 한다. 순수히 인간의 땀만으로 창조하는 ‘원조 도파민’을 가득 채워보고 싶다면 관람할 만하다. 12월 28일까지.
