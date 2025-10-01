[오늘의 운세/10월 1일]

● 쥐
36년 덕을 베풀며 화합하고 추진하면 성사.
48년 말조심하고 성급하지 않으면 만사 해결.
60년 불운 사라지고 재물 생기니 즐거운 운.
72년 방심마라 믿는 이 배신 수 경계를.
84년 능력 있으니 노력하면 크게 발전할 수.
96년 사업가는 이익이 직장인은 영전 기회가.
● 소
37년 힘든 일은 주위사람과 함께 하면 성사.
49년 게으르지 말고 안정 유지해야 발전이.
61년 부진한 장사 사업은 발복하니 부지런히.
73년 힘들고 괴로움이 겹치니 무리 말라.
85년 힘든 일은 주위사람과 함께 하면 성사.
97년 말만 하면 허풍이 되니 행동을 보여야.
● 범
38년 무리 말고 순리대로 처신하면 성사.
50년 급하면 실패 기다리며 추진하면 길.
62년 근면 착실하면 귀인 상봉 운세.
74년 절약하며 재물 구하면 이득이.
86년 공직자 승진 영전 사업자는 이익이.
98년 내주장만 하면 깨질 수니 동참을.
● 토끼
39년 차분히 안정하고 성실하면 좋은 운.
51년 답답한 일만 생기며 소망 성사 어렵다.
63년 선배를 예의로 대하면 도움으로 성사.
75년 인화로 처신하면 서로 협조하니 길.
87년 위아래 감싸주며 추진하면 목표 성취.
99년 남쪽방향 일 무난하며 협조 받으면 성사.
● 용
40년 선행은 길 악행 불행 초래 성불 자세로.
52년 여성은 강한 성격 죽이고 과욕 버려야 길.
64년 서두르지 말고 단합해 밀면 끝내 성사.
76년 소망하는 일은 노력하면 성취 운.
88년 오해와 무시해도 참고 때를 기다려야.
00년 천천히 해야 안전 급히 서두르면 실패.
● 뱀
41년 확실한 계획으로 착실히 움직이면 성사.
53년 주위 집안이 시끄러워 질수니 안정을
65년 정당한 처신과 성실하면 복 받는다.
77년 소원성취하고 명성 얻으나 겸손 하라.
89년 가족의 성화에 인내하고 차기 준비를.
01년 위사람 잘 만나야 성공 아니면 실패.
● 말
42년 소인이 설치니 남 말에 속지 말고 조심.
54년 중도 좌절 말고 호기 오니 도전을.
66년 덕을 베풀고 대인관계 원만히 해야 길.
78년 재앙도 별것 아니니 용기 내어 돌파를.
90년 걱정 많지만 참으면 귀인도 나타난다.
02년 남 일 간섭마라 손해 구설수에 빠진다.
● 양
31년 신중하여 도난 실물수 손재 조심하라.
43년 과감히 장애물 제거하고 나가면 길.
55년 고집으로 배가 산위로 가니 의견일치를.
67년 주변에 방해요소 없애고 굳건히 추진을.
79년 즐거운 일 생길 수며 추진하는 일도 성취.
91년 서두르면 손해요 참고 기다리면 형통.
● 원숭이
32년 설득해 이해시키며 참으면 귀인 도움도.
44년 난제는 스스로 노력해서 해결해야.
56년 생각 달라 깨지니 마음 주지 말고 관망을.
68년 욕심 버리고 좋은 기회니 소망 성취하라.
80년 악운가고 길운오니 성사되고 즐겁다.
92년 힘든 계획 수정하고 분수 맞는 계획을.
● 닭
33년 강하게 추진하면 소망은 성사.
45년 겸허히 친지 동료와 유대 강화해야.
57년 두 마리 탐 말고 한마리라도 잡아라
69년 강한 결단으로 밀면 소망은 성취.
81년 인내하면 주위 도움 받아 손재 피한다.
93년 점잔은 처신은 호평 받아 길운으로.
● 개
34년 노력해도 성과 없을 때는 새 방향 고려.
46년 협조자의 지혜 얻어 추진이 유리.
58년 고통은 내일 희망 기약하니 도약하라.
70년 급하면 실패하니 점진적으로 해야 성사.
82년 어려워도 솟아날 구멍 있다 노력하라.
94년 이성 운은 좋은 때나 감언이설 주의.
● 돼지
35년 여성은 강하면 불화되니 부드럽게.
47년 구설 사기사고 조심해 손재피하라.
59년 직장 대인관계 불리한 상황이 올수.
71년 주위를 확실히 파악한 후 처신이 길.
83년 현인 말 받들어 바르게 처신해야 길.
95년 상사는 직원 의견 경청해 지도해야.
일월철학원장 일월선사
