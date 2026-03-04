산다라박 팔로잉 명단서 박봄 사라져…“그녀 건강하길 바래”

가수 산다라박의 인스타그램 팔로잉 목록에서 2NE1 멤버 박봄이 사라졌다. 앞서 박봄이 과거 마약 밀수 논란을 해명하며 산다라박을 저격하는 듯한 글을 올리자 산다라박은 “마약을 한 적이 없다”고 밝혔다.
산다라박이 박봄을 ‘언팔(언팔로우)’ 했는지, 반대로 박봄이 산다라박을 차단해서 자동으로 목록에서 사라졌는지는 여부는 아직 확실치 않다. 다만 산다라박이 팔로우하는 인물에 박봄이 없다는 것은 확실하다. 앞선 사건의 여파라는 관측이 나온다.
4일 산다라박의 인스타 팔로우 목록에는 박봄의 계정이 사라진 것으로 확인됐다. 같은 날 박봄은 “마약을 한 적이 없다. 그녀가 건강하길 바란다”라는 글을 올렸다. ‘그녀’는 ‘박봄’을 가리킨 것으로 보인다. 이 게시물은 해외 팬도 읽을 수 있게 영어로도 작성됐다.
전날(3일) 박봄은 인스타그램에 과거 마약 밀수 논란을 해명하는 과정에서 같은 그룹 멤버가 마약 사건에 연루되자 이를 덮기 위해 자신을 마약쟁이로 만들었다는 취지의 주장을 했다. 이 글을 현재 삭제된 상태다.
박봄은 2010년 향정신성의약품 애더럴 80여 정을 세관 신고 및 식약처 허가 없이 국내로 반입해 논란이 일었다. 당시 검찰은 치료 목적임을 확인한 후 입건을 유예했다.
