[오늘의 운세/9월 30일]

● 쥐

36년 능력 이상 하지 말라 분수껏 실리 추구.

48년 힘든 추진하지 말고 가능한 계획을.

60년 예감이 좋다면 실천해라 난제 풀린다.

72년 노력하면 힘들어도 목적 달성 할 수.

84년 성실하여 인정받으면 승진 영전 취업.

96년 출행은 유익하고 사업 장사는 이익이.





● 소

37년 작은 일도 성실하면 귀인 도움이.

49년 노력하면 소망은 늦게 이루어 질 운.

61년 윗사람 활용하면 성사되고 재수도 길.

73년 내부에 음해하는 자 있으니 조심을.

85년 예의 지키고 인내하면 길운 온다.

97년 협조자 배신 이탈 방지하고 노력해야.



● 범

38년 후덕하게 두루 베풀면 해결될 수.

50년 임무를 끝까지 수행하면 뜻이 달성.

62년 협력자와 합심하고 나가야 성사.

74년 변화 할 수니 관찰하여 처신이 길.

86년 말 많으면 즐거움이 다툼으로 변할 수.

98년 자신 있게 추진하면 소망은 성사.



● 토끼

39년 바르게 열심히 추진하면 만사형통.

51년 내일 위해 재충전하는 시간을 가져라.

63년 장애 많아 힘드니 새 방법 찾아야.

75년 철저한 검증 계획으로 밀면 소망 가능.

87년 명성은 빛나고 추진하는 일은 길함.





● 용 99년 계약은 관재수니 하자여부 분석을.

40년 정성껏 추진하면 화가 길로 변한다.

52년 곤란해도 도와주는 귀인 나타나 해결.

64년 허세 말고 인화 덕으로 하면 쉽게 풀림.

76년 선후배지도 받으며 추진하면 후에 발전.

88년 약하면 손재수니 과감히 새 계기를.

00년 기쁘고 즐거울 때니 책임 있게 추진해야.



● 뱀

41년 바르게 노력하면 운세가 도래해 성취.

53년 견해차로 다틀 일 생겨 손해 볼 수.

65년 어려움 극복하면 귀인 도움으로 성취.

77년 순조롭지 못할 운세니 자중하라.

89년 실속 없는 말로 신용 실추될 수.

01년 공공성 우선 처리해야 인정받는다.



● 말

42년 거래 연기되고 이익 별로니 기다려라.

54년 말과 행동 조심해 망신수를 피해야.

66년 직장 사회활동 크고 넓게 추진을.

78년 작게 해도 키우면 후원자도 도와준다.

90년 손재 당해도 귀인 도움으로 해결 운.





● 양 02년 노력하면 순조롭게 성사 될 운세.

31년 외부일보다 가정 일 우선해야 편안하다.

43년 현재 일 변경 말고 계속추진이 더욱 길.

55년 너무 크면 작은 것만 못하니 분수 맞게.

67년 내 힘으로 해결할 수 없는 때니 자중을.

79년 여성이 도우면 이를 이용해 추진하면 성사.





● 원숭이 91년 서서히 처리해야 차차 이루어지는 운.

32년 도난 주의 주위사람에 의한 사기 조심.

44년 속 썩을 일 생기니 사랑 베풀고 포용을.

56년 큰 계획으로 매진하면 목적 달성할 수.

68년 낭비 줄이고 차기 준비하는 자세가 필요.

80년 재물 언행 조심해야 손재 피한다.

92년 교통사고 손재 등 액운 올수 안전주의로.



● 닭

33년 가정 자녀에 즐거운 일 생길 수.

45년 자신의 정도 유지해야 재물도 취득.

57년 욕심 금물 기반 잘 닦으면 소망 성사.

69년 정확히 계획 세워 확실히 밀어야 성공.

81년 오해를 풀고 단합하면 번창 한다.

93년 절약해 미래 올수 있는 난관 대배해야.



● 개

34년 힘드니 급하지 말고 꾸준한 노력을.

46년 사고위험 있으니 해상 활동 등산 보류를.

58년 손해 각오하고 돌파하면 귀인 도움도..

70년 사업 도움 받고 윗사람 협조로 성사.

82년 금전유통 어렵고 재난 구설수 신경을.

94년 유흥 투기 조심 난관 오니 인내로.



● 돼지

35년 어려우나 화합하고 서서히 하면 형통.

47년 모략에 빠지면 손재수 있으니 주의를.

59년 내부 동요 일어날 수니 관찰해 막아야.

71년 근심도 참으면 기쁨이 오니 인내를.

83년 여성은 예의로 노력하면 소망 성사.

95년 친지 윗사람 협조 받으면 성취 빠르다.



