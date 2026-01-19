뉴잉글랜드-덴버, 10년 만의 리턴매치…이번엔 쿼터백이 변수

뉴잉글랜드 패트리어츠(14승 3패)와 덴버 브롱코스(14승 3패)가 10년 만에 아메리란풋볼콘퍼런스(AFC) 챔피언 자리를 놓고 맞붙는다.
뉴잉글랜드는 19일 안방 질레트스타디움에서 열린 2016~2017 미국프로미식축구리그(NFL) 플레이오프 AFC 디비전 라운드 경기에서 휴스턴 텍산스(12승 5패)를 28-16으로 꺾었다.
그러면서 톰 브레이디(49)가 주전 쿼터백이었던 2018~2019시즌 이후 7년 만에 AFC 챔피언결정전에 올랐다.
뉴잉글랜드는 당시 결국 NFL 시즌 챔피언을 가리는 슈퍼볼 정상까지 차지했다.
뉴잉글랜드는 이후 플레이오프 승리와 인연을 맺지 못하다 이번 시즌 와일드카드 라운드 승리에 이어 2연승을 기록했다.
덴버는 전날 연장 접전 끝에 버펄로 빌스(12승 5패)를 33-30으로 꺾고 먼저 AFC 챔프전 무대를 밟았다.
덴버가 AFC 챔프전에 오른 건 페이턴 매닝(50)이 팀 공격을 이끌던 2015~2016시즌 이후 10년 만이다.
당시 맞대결 상대가 바로 뉴잉글랜드였다.
10년 전에는 덴버가 뉴잉글랜드를 20-18로 꺾고 슈퍼볼에 올라 결국 빈스 롬바르디 트로피를 들어 올렸다.
덴버가 플레이오프 경기에서 승리를 거둔 것도 당시 슈퍼볼 이후 이날이 처음이었다.
다만 덴버는 이번 AFC 챔프전 전망이 밝지만은 않다.
주전 쿼터백 보 닉스(27)가 연장전에서 오른쪽 발목 부상을 당해 이번 시즌 남은 경기에 출전할 수 없게 됐기 때문이다.
닉스는 21일 수술을 받을 예정이다.
이에 덴버는 재럿 스티덤(30)을 선발 쿼터백으로 내세우기로 했다.
공교롭게도 스티덤은 뉴잉글랜드에서 NFL 생활을 시작한 선수다.
반면 뉴잉글랜드 2년 차 쿼터백 드레이크 메이(24)는 ‘정규시즌 때는 일정이 너무 수월했다. 플레이오프에서 고전할 것’이라는 우려를 이겨냈다.
뉴잉글랜드는 이번 시즌 승률이 0.500 이상인 팀과는 3경기, 플레이오프 진출팀과는 4경기만 치렀다.
게다가 뉴잉글랜드는 이번 시즌 경기당 평균 실점 4위(18.8점)를 기록할 정도로 수비가 강한 팀이다.
특히 패스 러시(상대 쿼터백에게 달려들어 방해하는 행위)가 뛰어나다는 평가를 받는다.
스티덤처럼 경험이 부족한 쿼터백은 이에 더 애를 먹을 수도 있다.
내셔널풋볼콘퍼런스(NFC) 챔프전에서는 시애틀 시호크스(14승 3패)와 로스앤젤레스(LA) 램스(12승 5패)가 맞붙는다.
NFC 서부지구 라이벌인 두 팀은 이번 시즌 두 차례 맞붙어 1승 1패를 남겼다.
시애틀은 2013~2014시즌 이후 12년 만이자 창단 후 두 번째 우승에 도전한다.
램스는 2021~2022시즌 이후 4년 만에 정상 탈환을 노린다.
AFC 챔프전은 26일 오전 5시 5분 덴버에서, NFC 챔프전은 같은 날 오전 8시 40분 시애틀에서 막을 올린다.
황규인 기자 kini@donga.com
