“김치 유산균이 장내 미세플라스틱 배출 촉진”

김치에서 유래한 유산균이 미세플라스틱의 체외 배출을 촉진할 수 있다는 실험 결과가 나왔다.
11일 세계김치연구소 이세희 김치옴소재연구단 선임연구원, 원태웅 지능형발효연구단장은 김치에서 분리한 유산균 ‘류코노스톡 메센테로이데스(Leuconostoc mesenteroides) CBA3656’이 미세플라스틱을 흡착하는 특성을 확인했다고 밝혔다. 미세플라스틱은 식품이나 식수를 통해 인체에 유입될 수 있으며, 크기가 매우 작아 장을 통과해 신장이나 뇌 등에 축적될 가능성이 있는 것으로 알려져 있다. 그러나 장내에서 미세플라스틱을 줄일 수 있는 방법에 대한 연구는 아직 초기 단계에 있다.
연구팀이 사람의 장 환경을 모사한 용액에서 실험한 결과, 김치에서 분리한 유산균은 미세플라스틱에 대해 57%의 흡착률을 유지했다. 또 동물 실험에서도 해당 유산균을 투여한 쥐의 분변에서 나노플라스틱 검출량이 2배 이상 증가했다. 유산균이 장내에서 나노플라스틱과 결합해 체외 배출이 이뤄졌을 가능성이 높다는 뜻이다.
댓글 0