한병도 “국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격”

한병도 더불어민주당 원내대표는 19일 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 개최를 거부하고 있는 것에 대해 “국민을 대신할 헌법적, 법률적 의무인 청문회를 통해서 장관 후보자를 검증하고 국민이 판단하실 수 있도록 청문회를 열어야 한다”고 밝혔다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “국민의힘이 갑자기 합의했던 청문회를 보이콧하겠다고 한다”며 이같이 말했다.
그는 “국민의힘 주장대로 여러 가지 문제가 많고 의혹투성이라면 법적 절차인 인사청문회에서 조목조목 따져보면 될 일”이라며 “국민의힘은 조직폭력배가 자기들 조직에서 이탈한 조직원을 어떻게든 죽이고 보복하듯이 후보자를 공격하고 있다”고 주장했다.
국민의힘은 청문회 개최 조건인 이 후보자의 충실한 자료 제출이 이행되지 않았다며 이날 예정된 청문회를 개최할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.
