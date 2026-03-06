쌀 16% 삼겹살 13%↑… “밥상 차리기도 무섭네”

한우 13%-닭고기 값도 11% 올라
가축질병-고환율 여파로 가격 상승
美-이란 전쟁에 물가 악영향 우려
정부 “양곡 단계적 공급, 할인 유도”
충북 청주시에 사는 자영업자 이모 씨(59)는 이달 3일 가족들과 외식하려고 단골 식당을 찾았다가 가격표를 보고 놀랐다. 1만 원대이던 삼겹살 1인분 가격이 2만 원대로 올랐기 때문이다. 이 씨는 “장사도 잘 안되는데 물가가 너무 많이 올라가 당분간 외식을 자제해야 할 것 같다”며 씁쓸해했다.
돼지고기, 한우, 쌀 등 주요 먹거리 가격이 1년 새 10% 넘게 올랐다. 아프리카돼지열병(ASF)과 겨울철 조류인플루엔자(AI) 유행으로 축산물 가격이 오른 데다 고환율 여파로 수입 과일 가격까지 들썩이며 서민 ‘밥상 물가’에 비상등이 켜졌다. 국제유가 급등에 따른 비료, 면세유, 운송비 등 상승으로 먹거리 물가 전반이 불안해질 가능성이 커졌다.
5일 축산물품질평가원에 따르면 이달 4일 기준 삼겹살 평균 소비자 판매가격은 100g당 2637원으로 1년 전보다 13.5% 올랐다. 삼겹살 다음으로 수요가 많은 목심은 100g당 2442원으로 1년 전보다 14.5% 올랐다.
한우와 닭고기 가격도 큰 폭으로 올랐다. 한우 안심은 1년 전보다 10.8% 오른 100g당 1만5247원(1+ 등급 기준)이다. 등심(1만2361원)은 같은 기간 12.9% 올랐다. 닭고기(육계) 평균 가격 역시 kg당 6263원으로 11.1% 올랐다. 특란(60∼67g) 30구(한 판) 가격은 올해 들어 내림세를 보이고 있지만 1년 전보다 5.9% 비싸다.
쌀과 과일 가격 등도 높은 수준을 유지하고 있다. 이달 4일 기준 쌀 20kg의 평균 소비자 판매가격은 6만3004원으로 1년 전보다 16.3% 비싸다. 국산 과일보다 저렴해 인기가 높은 바나나와 망고 가격은 각각 21.0%, 48.2% 치솟으며 수입 과일 가격이 큰 폭으로 상승했다.
농림축산식품부에 따르면 아프리카돼지열병 발생 건수는 22건으로 지난해(6건)보다 3배 이상 많다. 고병원성 조류인플루엔자로 인해 산란계 926만 마리가 살처분되기도 했다. 최근 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 치솟은 국제유가와 원-달러 환율이 먹거리 물가를 끌어올릴 것이란 우려도 나온다. 수입 돼지고기와 소고기, 과일 가격이 연쇄적으로 오를 수밖에 없다는 분석이다.
정부는 물가 불안이 경제 전반에 미칠 악영향을 우려해 대책 마련에 나섰다. 농식품부는 쌀값 안정을 위해 정부양곡을 15만 t 이내에서 단계적으로 공급하고 신선란 471만 개를 수입할 계획이다. 전국 대형마트와 농협 하나로마트 등에서 돼지고기 할인 행사를 하도록 유도하고 있다.
