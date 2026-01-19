이혜훈 청문회 파행…국힘 “이번주 모든 상임위 일정 연기”

장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 19일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 통일교 게이트·더불어민주당 공천뇌물 특검 촉구 규탄대회에서 구호를 외치고 있다. 2026.1.19/뉴스1

또 국민의힘 원내행정국은 이날 원내 알림을 통해 “쌍특검(통일교·공천 헌금) 수용을 위한 장동혁 당 대표의 단식 투쟁이 5일째 이어지고 있다. 이에 우리 당은 이 시간 이후 금주 예정된 모든 상임위 일정을 순연하고, 장 대표의 결연한 행보에 힘을 모으도록 하겠다”고 했다.