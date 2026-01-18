李, 우상호 이어 이번에도 정무수석에 ‘비명계’ 홍익표 선택

李 당대표 시절 원내대표로 호흡 맞춰

與 입당 6개월 안돼도 피선거권 부여 방침

6·3 선거 앞두고 靑 인사 출마 사전작업

크게보기 2024년 5월 3일 이재명 당시 더불어민주당 대표(왼쪽)와 홍익표 원내대표가 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다. 2024.05.03 서울=뉴시스

이재명 대통령이 신임 대통령정무수석비서관으로 18일 홍익표 전 더불어민주당 원내대표를 임명했다.

이규연

홍보소통수석은

이날 브리핑에서 강원도지사 출마를 위해 사의를 표명한 우상호 정무수석 후임으로

민주당 3선 의원 출신인 홍 전 원내대표가 청와대에 합류한다고 밝혔다. 홍 전 원내대표는 20일부터 정무수석 임기를 시작한다. 홍 전 원내대표는 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 “제1의 소임은 이 대통령의 관용과 통합의 철학을 실현하는 것”이라고 밝혔다.

비명(비이재명)계로 분류되는 홍 전 원내대표는 2012년 총선 당시 임종석 전 대통령비서실장의 공천 반납으로 공석이 된 서울 성동을에 전략공천돼 당선됐다. 그는 임 전 실장과 한양대 동문으로 정치외교학과 학생회장 시절 총학생회장이던 임 전 실장과 인연을 맺었다. 2024년 총선에선 민주당 험지인 서울 서초을에 출마해 낙선했다.이 대통령이 우 수석에 이어 두번째 정무수석도 비명계를 발탁한 것을 두고 청와대 안팎에선 불협화음을 줄이기 위해 합리적이고 당청 및 여야 관계 조율 경험이 있는 인물을 우선적으로 고려한 것이라는 해석이 나온다. 청와대 핵심 관계자는 “이 대통령이 당 대표 시절 홍 전 원내대표와 일하며 ‘케미’를 맞춘 경험이 있어 정무적 역할을 할 적임자라 판단했다”고 말했다.

민주당은 19일 당무위원회에서 6·3 지방선거에서 6개월 전 입당하지 않은 인사들에게도 예외적으로 피선거권을 부여하는 안건을 의결할 예정이다. 국회의원 보궐선거가 함께 치러지는 지선에서 우 수석을 비롯해 김병욱 정무비서관, 김남준 대변인 등 청와대 인사들의 지방자치단체장·지역구 국회의원 출마가 거론되는 만큼 청와대 근무로 당적이 없던 이들의 출마를 위한 사전 작업에 돌입한 것으로 풀이된다.